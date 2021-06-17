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17.06.2021 16:24
Рубрика: Спорт

В сборной Словакии на Евро-2020 выявлены два заболевших коронавирусом

Текст: Максим Домчев

Футболист и представитель тренерского штаба сборной Словакии сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщил на пресс-конференции перед матчем с командой Швеции главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович. По словам наставника команды, среди заболевших - защитник Денис Вавро и один из представителей тренерского штаба.

Таркович добавил, что болезнь протекает без симптомов, они чувствуют себя хорошо.

"Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу", - сказал Таркович.

Матч между сборными Словакии и Швеции состоится в пятницу в Санкт-Петербурге.

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