В сборной Словакии на Евро-2020 выявлены два заболевших коронавирусом
Футболист и представитель тренерского штаба сборной Словакии сдали положительные тесты на коронавирус.
Об этом сообщил на пресс-конференции перед матчем с командой Швеции главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович. По словам наставника команды, среди заболевших - защитник Денис Вавро и один из представителей тренерского штаба.
Таркович добавил, что болезнь протекает без симптомов, они чувствуют себя хорошо.
"Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу", - сказал Таркович.
Матч между сборными Словакии и Швеции состоится в пятницу в Санкт-Петербурге.
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