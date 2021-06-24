Играли как могли
Ловчев и Гамула дали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020 14:27
Легенда отечественного футбола Евгений Ловчев и известный футболист и тренер Игорь Гамула в проекте RG.RU "Игра головой" сделали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020. Специалисты предсказали, кто выйдет в четвертьфинал турнира
Гамула поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ 12:36
Известный футболист и тренер Игорь Гамула в проекте RG.RU "Игра головой" подвел итоги турнира для сборной России и рассказал, что мешает нашим игрокам развиваться. "Я против лимита на легионеров", - в частности, отметил он
Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 00:19
Первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу пройдут в субботу, 26 июня. В этот день в Лондоне Италия встретится с Австрией, а в Амстердаме валлийцы померятся силами с датчанами. "РГ" публикует полное расписание оставшейся части турнира
Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 00:11
Матчи третьего тура группового этапа Евро-2020 в квартете под литерой "F" Франция - Португалия в Будапеште и Германия - Венгрия в Мюнхене завершились с одинаковым счетом 2:2. Это позволило португальцам и немцам выйти в плей-офф вслед за французами