Акинфеев высказался о российском футболе
Акинфеев признался, что верил в удачное выступление сборной, но результата добиться не удалось.
"Грустно, что на таких праздниках мы, к сожалению, всегда остаемся непонятно где. За все это время не научились ничему, не можем прибавить в футболе. Стоим на одном месте, к сожалению", - сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала "Коммент-шоу".
Акинфеев раскритиковал систему детского футбола в стране. Он сказал, что построено много футбольных полей, но они используются не по назначению.
"Вы эти поля сдаете в аренду кому-то: мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие детского футбола", - считает он.
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