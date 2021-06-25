Акинфеев высказался о российском футболе

Акинфеев признался, что верил в удачное выступление сборной, но результата добиться не удалось.

"Грустно, что на таких праздниках мы, к сожалению, всегда остаемся непонятно где. За все это время не научились ничему, не можем прибавить в футболе. Стоим на одном месте, к сожалению", - сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала "Коммент-шоу".

Акинфеев раскритиковал систему детского футбола в стране. Он сказал, что построено много футбольных полей, но они используются не по назначению.

"Вы эти поля сдаете в аренду кому-то: мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие детского футбола", - считает он.