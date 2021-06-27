Сборная Нидерландов с 2004 года не побеждает в плей-офф Евро

Нидерланды неожиданно вылетели с чемпионата Европы, проиграв в 1/8 финала чехам со счетом 0:2. Удивительно, но "оранжевые" в последний раз побеждали в матче плей-офф Евро аж в 2004 году.

С тех пор Нидерланды трижды принимали участие в финальной стадии турнира, и только в нынешнем розыгрыше смогли выйти из группы. Однако уже в первом раунде плей-офф команда Франка де Бура не справилась с Чехией.

Еще несколько интересных статистических фактов: Нидерланды впервые за 89 матчей на чемпионате мира или Европы не пробили в створ. Всего Мемфис Депай и компания нанесли семь ударов. Также "оранжевые" во второй раз в XXI веке вылетели в первом раунде плей-офф Евро после трех побед в группе. В прошлый раз такое произошло в 2008 году - тогда Нидерланды, набрав девять очков в группе, уступили в четвертьфинале России (1:3).

Что касается Чехии, то она вышла в четвертьфинал Евро в четвертый раз из семи и впервые с 2012 года. Лучшим достижением этой сборной на турнире является финал в 1996 году, когда чехи в дополнительное время уступили Германии (1:2).