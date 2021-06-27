Сборная Нидерландов с 2004 года не побеждает в плей-офф Евро
Нидерланды неожиданно вылетели с чемпионата Европы, проиграв в 1/8 финала чехам со счетом 0:2. Удивительно, но "оранжевые" в последний раз побеждали в матче плей-офф Евро аж в 2004 году.
С тех пор Нидерланды трижды принимали участие в финальной стадии турнира, и только в нынешнем розыгрыше смогли выйти из группы. Однако уже в первом раунде плей-офф команда Франка де Бура не справилась с Чехией.
Еще несколько интересных статистических фактов: Нидерланды впервые за 89 матчей на чемпионате мира или Европы не пробили в створ. Всего Мемфис Депай и компания нанесли семь ударов. Также "оранжевые" во второй раз в XXI веке вылетели в первом раунде плей-офф Евро после трех побед в группе. В прошлый раз такое произошло в 2008 году - тогда Нидерланды, набрав девять очков в группе, уступили в четвертьфинале России (1:3).
Что касается Чехии, то она вышла в четвертьфинал Евро в четвертый раз из семи и впервые с 2012 года. Лучшим достижением этой сборной на турнире является финал в 1996 году, когда чехи в дополнительное время уступили Германии (1:2).
Бельгия - Португалия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
В рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Севилье сборная Бельгии играет с командой Португалии. "РГ" ведет текстовую трансляцию этой встречи. Победителя матча в четвертьфинале ждет Италия
Англия и Германия поборются за одну из последних путевок в 1/4 финала Евро 21:50
Сборные Англии и Германии во вторник вечером поборются за одну из последних путевок в 1/4 финала Евро. Ранее соперники играли между собой 33 раза. "Наше противостояние - это классика не только европейского, но и мирового футбола", - подчеркнул главный тренер немцев Йоахим Лев
Нидерланды проиграли Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы 21:02
Сборная Нидерландов проиграла чехам в 1/8 чемпионата Европы по футболу со счетом 0:2, выступая в меньшинстве: во втором тайме судья Сергей Карасев удалил Маттейса де Лигта
Сборная Италии побила рекорд мира по времени без пропущенных мячей 17:22
Сборная Италии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Роберто Манчини сломила сопротивление австрийцев - 2:1. Гол Саши Калайджича прервал сухую серию итальянской команды, которая насчитывала рекордные 1168 минут