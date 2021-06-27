Тренер сборной Нидерландов объяснил поражение от чехов
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата Европы с Чехией, в которой его команда в меньшинстве проиграла со счетом 0:2.
Красную карточку на 55-й минуте получил защитник "оранжевых" Маттейс Де Лигт, которого за срыв опасной атаки соперника удалил российский судья Сергей Карасев. По словам де Бура, до ситуации с де Лигтом инициативой владели Нидерланды.
"Мы были сильнее до удаления. Ребята доминировали, Думфрис несколько раз дошел до лицевой в первой половине, ван Анхольт - тоже. Исход таких матчей зависит от одного-двух моментов. Мален не реализовал хороший шанс, а спустя несколько секунд мы остались в меньшинстве. Худшее, что может произойти во встрече с таким соперником - пропущенный гол. После этого чехи играли так, как им нужно", - приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.
В свою очередь рулевой чешской сборной Ярослав Шилгавы отметил, что он гордится своими футболистами. Отдельно специалист отметил игру голкипера Томаша Вацлика.
"Мы обыграли отличного оппонента. Все мои игроки были великолепны в плане тактики. Нельзя не отметить действия Вацлика, который в нужный момент помог нам своим потрясающим сэйвом. Думаю, результат говорит сам за себя", - подытожил Шилгавы.
Добавим, что в четвертьфинале Чехия 3 июля встретится с датчанами. В 1/8 финала "викинги" не оставили никаких шансов Уэльсу, разгромив соперника со счетом 4:0.
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