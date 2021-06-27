Сегодня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу состоится матч с приставкой "супер" - сборная Бельгии сыграет с командой Португалии. Наверняка, многие назовут это противостояние самым интригующим среди всех остальных матчей данной стадии.

Команды по-разному прошли групповой этап. Бельгийцы в спокойном режиме сыграли все свои три матча, заняв первое место в квартете B. На пути в плей-офф были повержены сборные России, Дании и Финляндии. Португальцы же в группе F стали третьими - они разгромили на последних минутах венгров, потом сами с крупным счетом уступили Германии, а в последнем матче сыграли вничью в феерическом поединке с командой Франции. Графику сборной Португалии на этом Евро можно только позавидовать - что ни матч, то звездный противник топ-уровня. Сначала немцы, затем французы, а теперь и сборная Бельгии. Кстати, тот факт, что квартет F последним завершал групповой этап, явно не пойдет на пользу подопечным Фернанду Сантуша - они готовились к сегодняшней игре и отдыхали после Франции гораздо меньше времени, чем бельгийцы после своего матча с финнами.

- Португалия будет сложным соперником, но мы готовились к таким матчам в течение многих месяцев. Какая разница - играть сейчас или на более позднем этапе? Вы всегда должны быть готовыми к тому, что нужно показать хорошую игру как команда, - отмечает Роберто Мартинес, главный тренер Бельгии, слова которого цитирует официальный сайт Евро-2020. Его команда подойдет к матчу более свежей, кроме того, именно бельгийцы считаются многими фаворитами и предстоящей игры, и всего турнира в целом.

У футбольных болельщиков есть сегодня возможность не только понаблюдать за дуэлью бомбардиров - Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку, но и посмотреть на то, как уже упомянутый португалец будет бить новые рекорды - во всяком случае, у него есть для этого все шансы.

Что касается истории этого противостояния, то команды играли между собой 18 раз. Пять раз побеждали бельгийцы, шесть раз - португальцы, семь раз матчи завершались вничью.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с немцем Феликcом Брыхом. Игра пройдет в испанской Севилье на стадионе "Ла-Картуха".

Текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия - Португалия начнется в 22.00 по московскому времени.