Проиграв в стартовых двух встречах, скандинавы, как казалось, фактически лишили себя шансов на участие в плей-офф. Однако в решающем матче команда Каспера Юльманна обыграла россиян (4:1), после чего разгромила Уэльс (4:0) и одолела чехов (2:1). Таким образом, Дания вышла в полуфинал Евро впервые с победного 1992 года и стала первой сборной в истории, пробившейся в 1/8 финала после двух поражений на групповой стадии.

Неудивительно, что многие датские болельщики ждут от своих футболистов повторения истории 29-летней давности. Как и сейчас, тогда в команду тоже никто не верил. О чем говорить, если "красно-белые" узнали о своем участии в соревнованиях за несколько дней до старта турнира? К тому же из-за конфликта с главным тренером в заявке отсутствовала звезда датского и европейского футбола полузащитник "Барселоны" Микаэль Лаудруп. Что интересно - на нынешнем Евро датчане также играют без своего лидера, но, как все помнят, Кристиан Эриксен выбыл не из-за ссоры с тренерским штабом, а ввиду проблем со здоровьем. Не покидает ощущение, что случившееся с Эриксеном в матче с финнами, когда у хавбека "Интера" остановилось сердце и он чудом остался жив, сплотило команду.

- Лично для меня инцидент с Кристианом стал переломным моментом. Ситуация изменилась: после случившегося нам нужны были любовь и поддержка. Мы ее получили и почувствовали, что можем многого добиться. Ребята сейчас играют не только за себя, но и за Эриксена. Мои футболисты - настоящие воины, - отметил Юльманн.

Подумать только: родоначальники футбола англичане еще ни разу не доходили до финала первенства Европы. Они дважды играли в полуфинале (1968, 1996), но оба раза оказались неудачными. Причем во втором случае "львы" выступали на том же "Уэмбли". В том самом полуфинале именно нынешний наставник англичан Гарет Саутгейт допустил фатальный промах в серии пенальти против Германии. Понятное дело, что для него нынешний розыгрыш Евро - особенный. Это еще и шанс реабилитироваться за события 25-летней давности.

Несмотря на богатые футбольные традиции, англичане еще ни разу не играли в финале чемпионата Европы

- Все, что я могу сделать, - привести сборную к победе. Если честно, я сейчас не думаю о Евро-1996. Все мои мысли о датчанах. Мы дважды играли с ними в Лиге наций, и все помнят, как завершились эти матчи. Сейчас они на эмоциональной волне после случившегося с Эриксеном. Нас ждет сложный матч, - уверен Саутгейт.

При всем уважении к Дании, к грандам мирового футбола эту команду не отнесешь. Тем не менее англичанам действительно есть чего опасаться. Еще свежи в памяти последние две встречи между этими командами, в которых команда Гарета Саутгейта не одержала ни одной победы, ни разу не поразила ворота скандинавов и уступила на своем поле (0:1).

Тем временем

Сборная Бразилии обыграла Перу со счетом 1:0 в полуфинале Кубка Америки. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Лукас Пакета. Соперником "желто-зеленых" по решающему матчу турнира, который запланирован на 11 июля, станет либо Колумбия, либо Аргентина.

Интересные факты

Англия может стать 13-й сборной, которая сыграет в финале Евро. Последними на сегодня дебютантами решающей встречи турнира были Греция и Португалия в 2004 году.

Единственный матч Англии и Дании на Евро состоялся в 1992 году и завершился он нулевой ничьей. К слову, британцы так и не победили ни в одной встрече в группе и вылетели, а скандинавы завоевали титул.

Англичане сохранили ворота на замке в десяти последних матчах Евро на "Уэмбли". Дания - одна из пяти команд, которая вышла на чемпионат Европы без единого поражения в отборочном цикле.

Квалификацию Евро-2020 датчане преодолели под руководством Оге Харейде, но после переноса финальной стадии турнира его сменил Каспер Юльманн, который изначально должен был возглавить сборную по окончании первенства Европы.

Победа над валлийцами в 1/8 финала Евро-2020 стала первой для датчан в плей-офф чемпионатов мира или Европы с 1998 года.

Где будем смотреть

7 июля, среда, Первый канал

22.00. Англия - Дания. Прямая трансляция.