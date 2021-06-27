Англия и Германия поборются за одну из последних путевок в 1/4 финала Евро

- Наше противостояние - это классика не только европейского, но и мирового футбола, - подчеркнул перед одной из последних встреч между этими командами главный тренер немцев Йоахим Лев.

С Левом трудно не согласиться. История немецко-английского противостояния богата. 33 раза встречались между собой эти сборные. Основная часть этих матчей носила товарищеский характер (22). В них небольшой перевес в пользу Германии - одиннадцать побед против девяти у англичан и две ничьих. Лучше показатели немцев и в официальных встречах - шесть побед, три поражения и две ничьи. В последний раз на крупном турнире эти команды пересекались в 1/8 финала чемпионата мира-2010 в ЮАР. Та встреча завершилась триумфом сборной Германии (4:1), но запомнилась прежде всего незасчитанным мячом Фрэнка Лэмпарда при счете 2:1. После удара полузащитника "Челси" мяч пересек линию ворот Нойера, но боковой арбитр подсказал главному, что гола не было. После матча англичане обрушились с критикой на судью, а многие эксперты предложили ввести наконец видеоповторы в футболе.

Времена теперь изменились. Видеоповторы стали обыденностью, а тот же Лэмпард уже давно стал тренером. Но при этом у Германии как стоял в воротах Нойер, так и сейчас он по-прежнему остается основным голкипером Бундестим. Да и тренер у нее тот же - Лев. Правда, Евро-2020 станет последним турниром для Йоахима на своем посту. Разумеется, Лев хотел бы покинуть национальную команду в качестве победителя. И для этого у немцев есть все шансы.

Да, Бундестим со скрипом преодолела групповой этап, вырвав ничью в домашнем поединке с венграми (2:2), дважды уступая в счете по ходу матча. Но матч с Португалией (4:2) показал, что потенциал у немцев огромный.

- Критика в адрес нашей сборной? Как флажки, развевающиеся на ветру. После победы над португальцами все думали, будто мы выиграли Евро, теперь - что Германия незаслуженно вышла в плей-офф. Да, я не спорю: мы не показали яркого футбола с Венгрией, не стоит себя обманывать. В то же время команда примет участие в 1/8 финала - нравится это кому-то или нет, - отметил один из лидеров немецкой сборной Тони Кроос.

По словам Лева, его футболистам будет легче в матче с англичанами, чем с Венгрией. "Во вторник будет совсем другой поединок. Венгрия парковала автобус - все были за линией мяча. Против Англии все будет иначе: она играет дома и захочет атаковать", - подчеркнул Лев.

Игра английской сборной на групповом этапе не впечатлила: команда хоть и набрала семь очков и вышла с первого места, но забила лишь дважды.

- Англию ждет матч с футбольным гигантом. Это событие сам по себе. Если мы сможем победить, уверенность игроков в своих силах возрастет колоссально. Но чтобы одолеть Францию или Германию, надо выдать особенный матч, - считает бывший защитник англичан Гари Невилл.

По хронологии первыми на этой неделе свои матчи 1/8 финала проведут Франция и Испания: у "трехцветных" в соперниках будет Швейцария, а "красная фурия" встретится с хорватами.

Перед противостоянием с испанцами хорваты лишились из-за коронавируса одного из своих лидеров Ивана Перишича. Полузащитника "Интера" изолировали от остальных игроков на десять дней. Несмотря на потерю Перишича, главный тренер "шашечных" Златко Далич уверен: его подопечные способны дать бой одному из фаворитов соревнований.

- Заменить Перишича будет очень сложно. Но у нас есть достойные игроки, и я уверен, что тот, кто выйдет на поле, будет биться изо всех сил на благо команды. Можно ли заменить Перишича в полной мере? Сомневаюсь. Но у нас хороший подбор футболистов на позицию левого вингера, так что мы найдем хорошее решение. Мы не смотрим на другие команды. Мы всех уважаем, особенно завтрашнего соперника. Они тоже знают, что у нас хорошая команда, и не рады тому, что с нами предстоит встретиться. Хорватия должна быть настроена, наша цель - выйти в четвертьфинал, - сказал Далич.

Игра испанцев в групповой стадии оставила двоякое впечатление. С одной стороны - в первых двух матчах "красная фурия" набрала лишь два очка, не сумев победить дома Швецию (0:0) и Польшу (1:1). С другой - в решающем третьем поединке против Словакии испанцы забили пять безответных мячей (5:0) и заняли первое место в своей группе.

- Судя по тому, что я видел, мы входим в число 6-8 фаворитов турнира. Спросите у любой команды - никто не в восторге от перспективы встретиться с Испанией. Я почти ни на что не жаловался после предыдущих матчей, разве что на недостаточную глубину состава. Но мы преодолели невзгоды, не сдавались - и в итоге сумели забить много голов. В сборной я чувствую себя как дома. Я очень доволен нашей федерацией. Я стал ближе к продлению контракта, хотя пока не собираюсь это делать, ведь нынешний контракт рассчитан до чемпионата мира, - подчеркнул рулевой испанской команды Луис Энрике.

Добавим, что во вторник после поединка Англии с Германией сыграют Швеция и Украина.

Где будем смотреть

28 июня, понедельник, "Матч ТВ"

19.00. Сборная Хорватии - Сборная Испании. Прямая трансляция.

"Россия 1"

22.00. Сборная Франции - Сборная Швейцарии. Прямая трансляция.

29 июня, вторник, Первый канал

19.00. Сборная Англии - Сборная Германии. Прямая трансляция.

"Россия 1"

22.00. Сборная Швеции - Сборная Украины. Прямая трансляция.