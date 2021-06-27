У российского болельщика к этому матчу имелся свой интерес, ведь его обслуживал последний представитель нашей страны на Евро, Сергей Карасев. И так получилось, что Сергею пришлось сыграть в Будапеште важнейшую роль.

Ну а большинство любителей футбола матч в Будапеште интересовал, разумеется, из-за сборной Нидерландов. На групповом этапе голландцы недвусмысленно зарекомендовали себя в качестве одного из реальных, а не бумажных фаворитов турнира. Футбол, который показали "оранжевые" стал едва ли не самым сильным впечатлением на этой стадии, что отразилось в статистических выкладках: Нидерланды создали больше всех голевых моментов, больше всех забили (8 мячей) и вошли в тройку команд, не потерявших ни одного очка в группе.

Но надо отдать чехам, они здорово разобрали игру соперника. "Нам просто-напросто следует эффективно и ответственно сыграть в обороне", - говорил о задачах своей команды главный тренер чехов Ярослав Шилгавы. И в первом тайме чехи план наставника выполнили, нейтрализовав атакующую активность "оранжевых".

Если первый тайм прошел напряженно, но в целом бессобытийно, то уже дебют второй сорокапятиминутки выдался сверхнасыщенным. Сначала голландец Дониэлл Мален благодаря индивидуальному мастерству вышел на чистое рандеву с чешским голкипером Томашем Вацликом, однако переиграть его не смог.

Сергей Карасев сначала показал де Лигту желтую карточку, но после просмотра видео, отправил голландца с поля

И практически тут же у других ворот произошел ключевой момент матча. Защитник голландцев Маттейс де Лигт потерял равновесие в борьбе с Патриком Шиком и сыграл рукой, помешав чеху убежать навстречу со Стекеленбургом. Карасев сначала показал де Лигту желтую карточку, но после личного просмотра видео принял решение удалить голландца за фол последней надежды.

Оставшись в меньшинстве, "оранжевые" потеряли инициативу, которой вроде бы уверенно владели, и пропустили. На 68-й минуте чехи здорово разыграли угловой, в результате чего Томаш Голеш отправил мяч в сетку - 1:0.

Голландцы в себя так и не пришли, дав забить сопернику еще раз: на 80-й минуте отличился Патрик Шик.

В четвертьфинале соперником сборной Чехии станет Дания, которая днем ранее буквально вынесла в 1/8 финала Уэльс - 4:0. У победителей отличились дважды Каспер Дольберг, Йоаким Мэле и Мартин Брэйтуэйт. Эта победа стала для скандинавов крупнейшей на чемпионатах Европы. Более того, лишь одной команде удавалось выиграть в плей-офф Евро крупнее: в 2000 году голландцы разгромили Югославию со счетом 6:1.

В другом матче того же дня сборная Италии не без труда сломила сопротивление австрийцев - 2:1.

В основное время 22 тысячи зрителей, допущенных на трибуны лондонского "Уэмбли", голов не дождались. "Скуадра адзурра" открыла счет лишь на 95-й минуте: отличился начавший матч на скамейке запасных Федерико Кьеза. А на 105-й минуте сработала другая замена главного тренера Италии Роберто Манчини, когда достиг цели удар Маттео Пессины. Австрийцы без гола с поля тоже не ушли. Саша Калайджич, кстати, тоже вышедший на замену, на 114-й минуте подарил своей команде надежду на камбэк, но Италия выстояла.

Мяч Калайджича подвел черту невероятной сухой серии итальянцев. "Адзурри" держали свои ворота на замке на протяжении 1168 минут - это новый мировой рекорд для сборных. Предыдущий продержался 47 лет и был также установлен итальянцем Дино Дзоффом, не пропускавшим 1143 минуты. Рекордную серию "ковали" четверо - Сальваторе Сиригу, Алессио Краньо, Алекс Мерет и нынешний голкипер сборной Джанлуиджи Доннарумма, который с 964 минутами внес основной вклад в историческое достижение. А ведь парню всего 22 года.

Кроме того, сборная Италии не проигрывает 31 матч кряду. Это национальный рекорд. В 1935-1939 годах команда Витторио Поццо не уступала 30 матчей подряд, и вот теперь, спустя 82 года, у итальянцев новый ориентир.

Что касается мировых масштабов, в истории футбола только у двух сборных были более продолжительные серии. У Бразилии середины 90-х и Испании конца 2000-х, которые не проигрывали по 35 матчей подряд. Продолжить погоню за этими двумя итальянцам будет очень непросто: для начала в четвертьфинале придется обыграть победителя пары Бельгия - Португалия, матч которых завершился вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать.