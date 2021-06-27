Матч против крепкой Австрии стал для итальянцев пока что самым тяжелым на турнире. "Мы похудели на пару килограммов от напряжения", - фраза легендарного экс-форварда сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прекрасно характеризует происходившее на поле.

В основное время 22 тысячи зрителей, допущенных на трибуны лондонского "Уэмбли", голов не дождались. "Скуадра адзурра" открыла счет лишь на 95-й минуте: отличился начавший матч на скамейке запасных Федерико Кьеза. А на 105-й минуте сработала другая замена главного тренера Италии Роберто Манчини, когда достиг цели удар Маттео Пессины. Австрийцы без гола с поля тоже не ушли. Саша Калайджич, кстати, тоже вышедший на замену, на 114-й минуте подарил своей команде надежду на камбэк, но Италия выстояла.

Мяч Калайджича подвел черту невероятной сухой серии итальянцев. "Адзурри" держали свои ворота на замке на протяжении 1168 минут - это новый мировой рекорд для сборных. Предыдущий продержался 47 лет и был также установлен итальянцем Дино Дзоффом, не пропускавшим 1143 минуты. Рекордную серию "ковали" четверо - Сальваторе Сиригу, Алессио Краньо, Алекс Мерет и нынешний голкипер сборной Джанлуиджи Доннарумма, который с 964 минутами внес основной вклад в историческое достижение. А ведь парню всего 22 года.

Он, кстати, уверен, что в окончании сухой серии есть свой позитивный момент. "Это может помочь нам двигаться вперед", - вот такое неожиданное рассуждение от Доннаруммы по окончании встречи.

А вообще есть некая историческая ирония в том, что рекорд по продолжительности сухой серии итальянцы обновили именно сейчас, когда их футбол меньше всего ассоциируется со знаменитым "катеначчо", оборонительной философией игры, возведенной в свое время в культ именно на Апеннинском полуострове. Команда Манчини проповедует совсем другой стиль - яркий и динамичный. А тот факт, что при этом Италия мало пропускает, пожалуй, лишний раз подтверждает старую истину: лучшая оборона - это атака.

Итальянцы так часто на этом турнире переписывают свою и не только историю, что эта заметка, как и другие по итогам матчей с участием "скуадры адзурры", могла запросто состоять только из перечисления повторенных или побитых ими рекордов. Мы все же злоупотреблять этим не будем, но еще одно достижение не упомянуть нельзя никак. Сборная Италии не проигрывает 31 матч кряду. Как вы догадались - это рекордная серия. В 1935-1939 годах команда Витторио Поццо не уступала 30 матчей подряд, и вот теперь, спустя 82 года, у итальянцев новый ориентир.

Что касается мировых масштабов, в истории футбола только у двух сборных были более продолжительные серии. У Бразилии середины 90-х и Испании конца 2000-х, которые не проигрывали по 35 матчей подряд. Продолжить погоню за этими двумя итальянцам будет очень непросто: для начала в четвертьфинале придется обыграть победителя пары Бельгия - Португалия.

Сборная Италии держала свои ворота на замке 1168 минут подряд. Это мировой рекорд для сборных

Но хватит цифр, теперь немного лирики. Забив гол в начале добавленного времени, Федерико Кьеза закольцевал красивую семейную историю, ведь 25 лет назад на Евро-1996 в составе сборной отличился его отец Энрико Кьеза. Интересно, что это тоже произошло в Англии, только Федерико забил на "Уэмбли", а Энрико - на ливерпульском "Энфилде".

Несмотря на футбольные корни, Федерико, если бы пожелал, мог выбрать другой путь. Родители даже отправили его на курсы в Международную школу Флоренции, проходившие на английском языке. "Я обожаю науку, - признавался сам Федерико. - Мне интересно все - от молекул до вселенной. Если бы у меня не получилось стать футболистом, я, скорее всего, стал бы физиком".

Но у него получилось. Хотя поначалу Федерико не хватало физических кондиций, и ему приходилось тренироваться с командами, более младшими по возрасту. Однако Кьеза младший всегда был фанатом тренировок. "Я из той породы игроков, которые выкладываются на сто процентов, лишь бы сохранить место", - говорил футболист. Зато теперь он - гордость своего отца.

"Однажды мальчишки на улице попросили автограф у моего сына, - рассказывал как-то Энрико. - Они заметили меня и спросили: "Вы отец Федерико? Можно автограф?" Я забыл о своих 138 голах в Серии А, о Кубке Кубков, о Кубке УЕФА, о двух Кубках Италии. Нет никакой ревности, я искренне горжусь сыном. Мое сердце бьется быстрее, когда я вижу его прогресс".