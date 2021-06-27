Оказывается, Александр Головин на групповом этапе пробежал больше всех на Евро-2020 - 36 километров. А толку-то? Фото: Gettyimages

И еще приятно, что мелькает по всем стадионам не нуждающаяся в переводе надпись Gazprom на щитах. Пустячок, однако приятно.

На этом короткий список радостей, связанных с нашим футболом, завершен. Потому что трудно принять за похвалу почему-то энергично превозносимые 91-е место Далера Кузяева и аж 84-е Артема Дзюбы в первой сотне игроков этого первенства. К тому же оба обошли нападающего сборной Бельгии Эдена Азара. Он, бедняга, всего лишь 98-й. Вот уж достижение. Не ворчание, а напоминание: в былые времена наши входили в сборные Европы и мира. А Лев Яшин и Валерий Воронин, потом и Ринат Дасаев вместе с еще несколькими звездами за эти символические сборные здорово играли.

Сейчас же остается лишь спокойно любоваться играми одной восьмой финала. И невольно, что с этим поделаешь, прикидывать, а как бы сыграли наши. Ну, с Италией и Австрией шансы, и это понятно, нулевые. Нечего было бы делать и с датчанами, разбившими Уэльс. И как-то смешно звучат искренние (или не совсем?) сетования российских футболистов и тренера: забил бы Головин в начале игры с датчанами, и все могло бы сложиться иначе. Не могло, и никак. Дания - команда совсем иного класса, до которого нам далеко. А если бы в Питере судья засчитал гол, забитый нам финнами на 4-й минуте? Наверное, с крошечным Уэльсом можно было бы и побороться. Смущает одно: как же нам далеко от той самоотдачи, которую демонстрировали валлийцы и в группе, и в одной восьмой. Да и не только они. На каком бы месте по этому компоненту игры поставили бы крупные аналитики сборную России?

Очень расстраивает самооценка российских игроков и тренеров. Чего в ней больше? Бравады? Или, гораздо хуже, непонимания, что отстали, что так, надеясь на миг, удачу, прорыв, чужую ошибку, лучшие команды уже не играют? Жаль, если это тотально-сослагательное настроение будет поощряться руководителями и дальше.

Очень расстраивает самооценка российских игроков и тренеров. Чего в ней больше? Бравады?

29 июня технический комитет РФС "планово" заслушает доклад главного тренера Станислава Черчесова. Чего ждать? Или лучше напомнить: ровно через два месяца 1 сентября домашние матчи с Хорватией и 7 сентября с Мальтой. Футбольный бог нас трогательно опекает, дает передохнуть, отправляя 4 сентября на вполне равный по силам Кипр. Далее расписание такое: 8 октября - Россия - Словакия; 11 октября - Словения - Россия; 11 ноября - Россия - Кипр. И 14 ноября все будет закончено: Хорватия - Россия. В том смысле, что даже второе место позволит вырвать зубами путевку на Кубок мира-2022 в Доху. Только эти зубы, не зубки, надо будет еще в матчах своеобразного плей-офф и показывать.

Но откуда взять время на подготовку? На подгонку команды к Евро был предусмотрительно отпущен вагон времени, и казалось, уж тут все будет в порядке. А мировую классификацию придется играть с листа. Первый тур Премьер-лиги стартует 23 июля, матчи - каждую неделю, тур шестой завершается 29 августа, а 1 сентября - добро пожаловать Лука Модрич, вот и ваш-наш Никола Власич. Как справится с этим? Если Черчесов уйдет, на чем настаивают многие большие и маленькие специалисты, кому на ходу разгребать Авгиевы конюшни, кого показывать по ТВ по-кутузовски вглядывающимся в творящееся в нашей Премьер-лиге, где отрабатывает человек 20-25 вероятных кандидатов-гладиаторов? Можно ли скидывать тяжеленную ношу, на примерку которой нет времени, на чьи-то с риском для репутации подставленные плечи? И какой спрос с новичка, получившего такое наследство?

Евро-2022 продолжится для нас чередой приятных, душу не щемящих телевечеров. А что с нашим футболом? Куда дальше?