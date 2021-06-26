Дания вышла в четвертьфинал Евро-2020

В субботу обидчики сборной России датчане в Амстердаме проводили встречу 1/8 финала против команды Уэльса. Команда Каспера Юльманна после успешного завершения группового раунда не без оснований считалась фаворитом матча. И датчане свой статус полностью оправдали.

Впрочем, в начале встречи чуть активнее действовали подопечные Роберта Пейджа. Но до реальных голевых моментов у ворот Каспера Шмейхеля дело так и не доходило. А к середине первой половины датчане перехватили инициативу и на 27-й минуте открыли счет. Каспер Дольберг нанес точнейшей удар, справиться с которым голкипер сборной Уэльса не смог.

Едва начался второй тайм, и Дольберг оформил дубль, увеличив преимущество до двух забитых мячей. После неудачной попытки Неко Уильямса прервать прострел Мартина Брейтуэйта мяч отлетел к Дольбергу, который свой момент реализовал.

А в самом конце встречи Матиас Йенсен установил окончательный результат. От досады Гарри Уилсон в одном из моментов грубо атаковал игрока датчан, за что сразу же увидел перед собой красную карточку. В компенсированное время Мартин Брейтуэйт подвел неутешительный для валлийцев итог. 4:0 - Дания в четвертьфинале, где встретится с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии.