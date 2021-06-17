Любимый эпитет итальянцев "великий" фигурирует почти в каждой статье. "Вечер в стиле "Великой красоты", "Шоу под названием "Италия", "Великая команда, которая уже прошла в плейф-офф", "Италия - ты прекрасна", так оценили старания национальной сборной агентство АНСА, римская "Ла Репубблика" и туринская "Ла Стампа", единодушно назвав игру "небесно-голубых" блестящей и основательной. И, конечно, все восславляют Мануэля Локателли за его прекрасный дубль, называя молодого футболиста "новым голеадором Италии". Не скупятся журналисты и на комплименты в адрес нападающего "Лацио" и сборной Чиро Иммобиле, который посвятил вчерашнюю победу Давиду и Даниэлю - детям, погибшим в минувшее воскресенье от рук безжалостного киллера в городе Ардеа под Римом.

Но, пожалуй, самую поэтичную и развернутую характеристику сборной, которую на Апеннинах окрестили "Бандой Манчио" (в честь тренера Роберто Манчини), дала миланская "Коррьере делла сера".

"Полтора года мы все делаем "плохие вещи" - думаем о плохом, боимся. И, наконец, нас настигло сильнейшее чувство, благодаря которому мы оказались внутри чего-то прекрасного. Хотя бы этой ночью мы пойдем спать с улыбкой на устах.

"Адзурри" играют в напряженный и качественный футбол, мы ведем мяч по полю, максимум два касания, и вперед, мы легкие, беззаботные, откровенно красивые. Люди держатся за руки и начинают петь гимн, на трибунах повсюду виден итальянский триколор, огни мобильных телефонов, и вдруг становится понятно, что что-то сработало, фитиль загорелся. Нет сомнений - на этом Евро нас обязаны воспринимать всерьез", - пишет журналист Фабрицио Ронконе.

Как дальше будет складываться судьба итальянской сборной на чемпионате Европы? Удастся ли ей дойти до финала? Своим прогнозом с "РГ" поделился спортивный обозреватель и шеф-редактор "Ла Репубблики" Маттиа Кьюзано:

- С футбольной точки зрения Италия переживает прекрасные моменты. Хочу напомнить, что почти 5 лет у нашей сборной не было возможности принимать участие в столь представительном турнире. В 2018 году, впервые за 60 лет, Италия пропустила ЧМ по футболу. По прошествии всего этого непростого времени у нас, наконец, появляется настолько замечательная команда, что даже с трудом в это верится. "Адзурри" демонстрируют красивый и сплоченный футбол. Национальная сборная больше напоминает группу друзей, нежели 11 отдельно существующих на поле футболистов.

Несомненно, во второй подряд встрече со счетом 3:0 открывает для нашей сборной огромные перспективы. Еще до начала Евро Роберто Манчини, великолепный тренер, за плечами которого феерическая футбольная карьера, говорил о финальной игре на стадионе "Уэмбли". Под его руководством "Адзурри" сыграли 24 матча без единого поражения из 29. Манчини совершил настоящую революцию. Он вернул в сборную чувство достоинства после пропущенного ЧМ в России, сделал ставку на атакующий футбол, которому свойственна редко проявляющаяся в нашей команде синхронность. Я бы даже сравнил некоторые передвижения игроков с танцевальными па.

Манчини создал такую группу, которая сможет выжать максимум из любой встречи. У сборной Италии есть сильные футболисты, которые пока не выходили на поле, к примеру, Марко Верратти. Они вступят в игру во второй части чемпионата, потому что Италия не собирается сходить с дистанции и уже думает о встрече со своим потенциальном оппонентом 26 июня. Во время этих 10 дней ожидания большой игры будет интересно понаблюдать, как Манчини справится с поддержанием боевого духа в команде.

Кто главный конкурент Италии?

Маттиа Кьюзано: На данный момент это, несомненно, чемпион мира, сборная Франции. С ЧМ в России в 2018 году она стала еще сильнее, еще мощнее. Мы в очередной раз убедились в этом после матча с Германией. Это немного облегчает задачу Роберто Манчини, в том смысле что если Италия проиграет в финале сборной Франции, его никто не посмеет критиковать.

А что скажете о российской сборной?

Маттиа Кьюзано: Российская сборная дебютировала плохо, правда, пришлось иметь дело с очень сильной командой Бельгии. Но ей удалось реабилитироваться благодаря волшебному удару слева Миранчука и новым приемам защиты. Хочу также отметить игру полузащитника Баринова, который использует весьма необычные приемы. Все это делает сборную России непредсказуемой. Как мы увидели, она умеет справиться с разочарованием от предыдущих матчей и имеет определенные ресурсы. Я не исключаю, что в рамках Евро могут возникнуть сюрпризы в виде команд, на которые пока мало кто делает сегодня ставку. Российская сборная может вполне оказаться этим самым неожиданным сюрпризом. Посмотрим, как сложится для нее третья игра с Данией.