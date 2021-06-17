Блогер Адамян готов сменить фамилию на Ловчев, если сборная России выиграет Евро-2020
Ведущий "Матч ТВ" и автор YouTube-канале "Макарена" Карен Адамян в прямом эфире на RG.RU с Евгением Ловчевым рассказал, на что готов, если сборная России выиграет чемпионат Европы.
- На что я готов, если сборная России выиграет Евро? Давайте скажу, что я поменяю свою фамилию на Ловчев, - сказал Карен Адамян.
- Футбол в России - это любовь с надрывом. Без боли нет любви - это про нашу сборную, - добавил Адамян.
Напомним, что видеопроект, посвященный Евро-2020, выходит на сайте RG.RU в прямом эфире. В гости к одному из лучших футболистов в истории Советского Союза Евгению Ловчеву обсудить главные события на чемпионате Европы приходят популярные комментаторы, блогеры, журналисты, футболисты и тренеры.
Следующий эфир - 21 июня, в день матча Россия - Дания, в 11.00 (мск).
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