Блогер Адамян готов сменить фамилию на Ловчев, если сборная России выиграет Евро-2020

Ведущий "Матч ТВ" и автор YouTube-канале "Макарена" Карен Адамян в прямом эфире на RG.RU с Евгением Ловчевым рассказал, на что готов, если сборная России выиграет чемпионат Европы.

- На что я готов, если сборная России выиграет Евро? Давайте скажу, что я поменяю свою фамилию на Ловчев, - сказал Карен Адамян.

- Футбол в России - это любовь с надрывом. Без боли нет любви - это про нашу сборную, - добавил Адамян.

Напомним, что видеопроект, посвященный Евро-2020, выходит на сайте RG.RU в прямом эфире. В гости к одному из лучших футболистов в истории Советского Союза Евгению Ловчеву обсудить главные события на чемпионате Европы приходят популярные комментаторы, блогеры, журналисты, футболисты и тренеры.

Следующий эфир - 21 июня, в день матча Россия - Дания, в 11.00 (мск).