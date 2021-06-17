Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
17.06.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Блогер Адамян готов сменить фамилию на Ловчев, если сборная России выиграет Евро-2020

Текст: Артем Локалов
Видео: Максим Солдатенков

Ведущий "Матч ТВ" и автор YouTube-канале "Макарена" Карен Адамян в прямом эфире на RG.RU с Евгением Ловчевым рассказал, на что готов, если сборная России выиграет чемпионат Европы.

- На что я готов, если сборная России выиграет Евро? Давайте скажу, что я поменяю свою фамилию на Ловчев, - сказал Карен Адамян.

- Футбол в России - это любовь с надрывом. Без боли нет любви - это про нашу сборную, - добавил Адамян.

Напомним, что видеопроект, посвященный Евро-2020, выходит на сайте RG.RU в прямом эфире. В гости к одному из лучших футболистов в истории Советского Союза Евгению Ловчеву обсудить главные события на чемпионате Европы приходят популярные комментаторы, блогеры, журналисты, футболисты и тренеры.

Следующий эфир - 21 июня, в день матча Россия - Дания, в 11.00 (мск).

Новости чемпионата
Сборная Бельгии обыграла датчан и вышла в плей-офф Евро-2020 21:05
В сборной Словакии на Евро-2020 выявлены два заболевших коронавирусом 16:24
Украина - Северная Македония - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00
Манчини: У Швейцарии отличная команда, просто мы сегодня были великолепны 00:45
Миранчук: Уверен, что мои лучшие игры за сборную России впереди 18:55

Миранчук: Уверен, что мои лучшие игры за сборную России впереди 18:55

Сборная России по футболу одержала первую победу на чемпионате Европы-2020, обыграв команду Финляндии. Единственный мяч на 45-й минуте забил Алексей Миранчук, который, впрочем, сам себя героем не считает

Украина обыграла Северную Македонию, команды не реализовали два пенальти 18:11

Украина обыграла Северную Македонию, команды не реализовали два пенальти 18:11

Сборная Украины в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы обыграла Северную Македонию - 2:1. По ходу встречи обе команды получили право на пенальти, но в обоих случаях не сумели их реализовать

Реаниматолог рассказал подробности о спасении датчанина Эриксена 17:58

Реаниматолог рассказал подробности о спасении датчанина Эриксена 17:58

Фернандес сможет вернуться к тренировкам через несколько дней 15:25

Фернандес сможет вернуться к тренировкам через несколько дней 15:25

Футболист сборной России Марио Фернандес избежал серьезной травмы спины в матче чемпионата Европы против Финляндии. В ближайшее время игрок, который прошел углубленное медицинское обследование, сможет возобновить тренировки