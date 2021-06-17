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17.06.2021 21:05
Рубрика: Спорт

Сборная Бельгии обыграла датчан и вышла в плей-офф Евро-2020

Национальная команда Бельгии по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы благодаря выездной победе над Данией со счетом 2:1 во втором матче в группе.
Текст: Артур Нанян

Встреча в Копенгагене была ключевой для обеих команд: в случае успеха "красные дьяволы" досрочно оформляли путевку в 1/8 финала, а скандинавы улучшили бы свои позиции в борьбе за участие в следующей стадии.

Фото: Robert Ghement - Pool/Getty Images
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Начало мачта получилось провальным для гостей: уже на второй минуте Юссуф Поульсен открыл счет. До перерыва Дания в целом выглядела лучше соперника, и даже могла удвоить преимущество, но хозяевам не повезло. Переломным моментом стал выход на замену лидера бельгийцев Кевина Де Брюйне, пропустившего поединок с Россией из-за травмы. Полузащитник "Манчестер Сити" сначала ассистировал Торгану Азару, а на 71-й минуте хлестким ударом с левой ноги попал точно в угол и принес своей сборной не только победу, но и выход в плей-офф Евро - 2:1.

Таким образом, после двух туров в группе "В" следующий расклад: лидируют с шестью очками бельгийцы, далее идут Россия с Финляндией, у которых по три очка, а последнюю строчку занимают датчане, не набравшие пока ни одного балла. В последнем туре 21 июня Дания принимает команду Станислава Черчесова, а Бельгия встретится с финнами в Санкт-Петербурге.

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