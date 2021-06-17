Сборная Бельгии обыграла датчан и вышла в плей-офф Евро-2020

Встреча в Копенгагене была ключевой для обеих команд: в случае успеха "красные дьяволы" досрочно оформляли путевку в 1/8 финала, а скандинавы улучшили бы свои позиции в борьбе за участие в следующей стадии.

Начало мачта получилось провальным для гостей: уже на второй минуте Юссуф Поульсен открыл счет. До перерыва Дания в целом выглядела лучше соперника, и даже могла удвоить преимущество, но хозяевам не повезло. Переломным моментом стал выход на замену лидера бельгийцев Кевина Де Брюйне, пропустившего поединок с Россией из-за травмы. Полузащитник "Манчестер Сити" сначала ассистировал Торгану Азару, а на 71-й минуте хлестким ударом с левой ноги попал точно в угол и принес своей сборной не только победу, но и выход в плей-офф Евро - 2:1.

Таким образом, после двух туров в группе "В" следующий расклад: лидируют с шестью очками бельгийцы, далее идут Россия с Финляндией, у которых по три очка, а последнюю строчку занимают датчане, не набравшие пока ни одного балла. В последнем туре 21 июня Дания принимает команду Станислава Черчесова, а Бельгия встретится с финнами в Санкт-Петербурге.