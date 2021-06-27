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27.06.2021 21:02
Рубрика: Спорт

Нидерланды проиграли Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Нидерландов не смогла выйти в четвертьфинал первенства Европы. В 1/8 финала "оранжевые" проиграли Чехии со счетом 0:2.
Текст: Артур Нанян

Все давно привыкли, что Нидерланды - одна из ведущих сборных мира и что она в любом турнире претендует на триумф. Однако в последний раз в плей-офф чемпионата Европы "оранжевые" выходили аж в 2008 году, когда на пути им попалась Россия с Андреем Аршавиным и Гусом Хиддинком. С тех пор никаких успехов на Евро у Нидерландов не было.

Фото: Gettyimages
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Что касается чехов, то подопечные Ярослава Шилгавого приятно удивили на групповой стадии. В группе с англичанами, вице-чемпионами мира хорватами и крепкой Шотландией "красно-белые" до последнего тура претендовали на первое место. В итоге Чехия финишировала третьей, что, впрочем, не помешало ей впервые с 2012 года пробиться в плей-офф Евро.

В первом тайме матча в Будапеште команды не так уж и часто угрожали чужим воротам. "Оранжевые" чуть больше владели мячом, но чехи компактно оборонялись и не позволяли Мемфису Депаю с компанией беспокоить Томаша Вацлика. Ключевой момент произошел в начале второй половины: на 55-й минуте россиянин Серегей Карасев удалил защитника Нидерландов Маттейса де Лигта. Чехи, как и подобает классной команде, воспользовались преимуществом - на 70-й минуте забил Томаш Голеш. А окончательный счет в концовке установил Патрик Шик, который с четырьмя голами вышел в лидеры бомбардирской гонки Евро - 2:0.

В четвертьфинале 3 июля Чехия встретится с Данией. Скандинавы в 1/8 финала разгромили валлийцев со счетом 4:0.

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