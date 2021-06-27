Даже несмотря на два поражения в двух первых поединках турнира, не покидало ощущение, что датчане еще покажут свою силу. Потеряв из-за проблем со здоровьем своего лидера Кристиана Эриксена, "викинги" не сдались. Для начала они вышли из группы, разгромив в решающей встрече россиян, а теперь отгрузили четыре безответных мяча в ворота Уэльса с Гаретом Бэйлом и Ароном Рэмзи.

К слову, Дания стала первой командой в истории Евро, забившей по четыре мяча в двух играх подряд. Скандинавы не принимали участия в четвертьфинале этого турнира с 2004 года - тогда "красно-белые" уступили чехам (0:3). Наконец, датчане впервые за 23 года победили в поединке плей-офф чемпионата мира или Европы. В последний раз им удавалось сделать это на первенстве планеты 1998 года во Франции, когда Микаэль Лаудруп и компания разгромили нигерийцев (4:1).

Теперь у Дании новые герои. В частности, Каспер Дольберг. Форвард "Ниццы" оформил дубль в противостоянии с валлийцами. К Дольбергу еще до Евро приценивались европейские гранды - "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Если он и дальше будет показывать такую форму, не исключено, что "Ницца" заработает на трансфере Каспера огромные деньги.

- Это безумие. Не могу даже описать словами, как я себя чувствую. Я ведь играл за "Аякс", а сегодня забил два мяча в плей-офф чемпионата Европы на стадионе в Амстердаме. Сыграть в такой обстановке здесь, да еще и оформить дубль - это невероятно, - поделился своими ощущениями Дольберг.

По словам защитника Йоакима Меле, Данию не волнует, с кем ей придется играть на Евро. Напомним, что соперником скандинавов по четвертьфиналу станет победитель пары Нидерланды/Чехия.

- Вы только посмотрите, какая у нас была поддержка в Амстердаме! Просто с ума сойти. Ту уверенность в себе, тот кураж, который мы поймали, надо перенести на следующие игры. Дания не беспокоится из-за того, кто ей будет противостоять дальше. Мы сосредоточены на себе и своих способностях, - отметил Меле.

Главный творец успехов датской сборной - главный тренер скандинавов Каспер Юльманн. Прежде чем возглавить "викингов", специалист прошел удивительный путь: в 26 лет из-за травм он ушел из футбола, затем работал в команде-банкроте, снимая тренировки с крыши стадиона, и участвовал в реформе детско-юношеского футбола Дании, благодаря которой появились такие звезды, как Юссуф Поульсен, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Андреас Кристенсен.

В чем заключалась реформа? Юльманн понял, что датские мальчишки слишком рано начинают играть на больших полях. Из-за этого они реже встречаются с мячом, что мешает развитию мышления и техники. Датский футбольный союз обратил внимание на рекомендации Каспера: в школах стали играть пять на пять, а по всей стране были построены площадки с маленькими воротами. Как видно - эти изменения дали результат.

- Мы прошли долгий путь, и вот мы здесь. У меня просто нет слов. У этой команды такая сила! Сегодняшнее выступление уникально. Я ожидал, что наши болельщики сойдут с ума, но это безумие! Отмечу игру Дольберга. У меня было ощущение, что он сможет что-то сделать. Каспер отлично завершает атаки - это его козырь. Я не могу требовать от ребят большего. Они просто лучшие, - не скрывал своих эмоций после выхода в четвертьфинал Юльманн.

Что касается валлийцев, то они в целом должны быть довольны итогами Евро. Сборная всего во второй раз принимает участие в Евро и оба раза она смогла выйти в плей-офф. Правда, в 2016 году "драконам" удалось добраться аж до полуфинала, обыграв по пути саму Бельгию и уступив только будущим победителям турнира португальцам с Криштиану Роналду. На этот раз валлийцы остановились на стадии 1/8 финала, но зато в группе им удалось не проиграть Швейцарии (1:1), одолеть Турцию (2:0) и пропустить лишь один мяч от итальянцев (0:1).

- Если бы мы сумели подольше удержать счет 0:1, кто знает, что было бы дальше? Дания - очень сильный соперник, она заслужила выход в четвертьфинал. Мы же можем гордиться тем, что пробились в плей-офф во второй раз подряд. У нас есть представление, как развиваться дальше и добиваться результата. Надо думать о квалификации чемпионата мира-2022. В нашей сборной много талантливой молодежи, которой по силам достойно представлять страну, - отметил полузащитник валлийцев Джо Аллен.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Уэльса Роб Пейдж отметил, что второй гол датчан окончательно решил судьбу матча 1/8 финала.

- Парни были великолепны на этом турнире. Надо отдать им должное за все, что они сделали. Второй гол Дании, забитый в начале второй половины, изменил ход встречи. Мы все разочарованы и уязвлены. Никто не хотел, чтобы наши болельщики видели такой счет на табло. Но это футбол, ничего не поделаешь, - подчеркнул Пейдж.

Прокомментировал поражение от датчан лидер валлийцев Гарет Бейл. После игры появилась информация, что Бейл может уйти из национальной команды после Евро. Полузащитник "Реала" опроверг эти слухи.

- Игра пошла не так, как мы хотели. Уэльс хорошо начал матч, но потом все изменилось. Мы попробовали сыграть лучше после перерыва, однако снова пропустили и после этого потеряли кураж. Очень обидно - вот все, что я могу сказать. Что касается разговоров о моем уходе из сборной, то этот вопрос мне задают на протяжении всего Евро. Мне нравится представлять свою страну, и я буду выступать за национальную команду до тех пор, пока не перестану играть в футбол. Квалификация на чемпионат мира-2022 только началась, у нас большие амбиции. Думаю, мы сможем принять участие в первенстве планеты, - подытожил Бейл.