Гамула поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ

Гамула вспомнил о том, что сборную России критиковали перед чемпионатом мира 2018 года, но тогда команда сумела дойти до четвертьфинала. На этот раз игроки старались на поле, но безуспешно.
"Бывает такое, что хорошо играешь, но не выходишь в плей-офф, тут же и не играли наши, и не попали. Я всегда верю и жду от сборной хорошего результата и игры. Ведь была же ситуация перед чемпионатом мира, когда только ленивый не критиковал команду, а они взяли и вышли в четвертьфинал. Сейчас не получилось, хотя ребята старались и хотели выступить лучше", - сказал он.
Известный тренер также поделился своим видением того, почему в РПЛ футболисты не прибавляют в мастерстве.
"Дания, Бельгия, вы видели их клубы когда-то в финале Лиги чемпионов? Нет. А футболисты из этих стран, смотрите, где играют. У нас игрокам дается все, что хотят. Российские паспорта, за паспорт тебе насыпают денег. Я против лимита на легионеров поэтому. Зачем им куда-то уезжать за границу в топ-чемпионаты, когда им тут платят… Без лимита на легионеров выходи, доказывай, что ты лучше и будешь играть", - считает он.
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