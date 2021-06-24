Дзюба и Кузяев вошли в топ-100 игроков группового раунда Евро-2020

Два российских футболиста вошли в сотню лучших игроков группового раунда чемпионата Европы по футболу.

Свои итоги подвел известный портал статистики WhoScored. Несмотря на невыход из группы, в лучшую сотню попали сразу два представителя команды Станислава Черчесова - нападающий Артем Дзюба и полузащитник Далер Кузяев.

По подсчетам портала, абсолютно лучшим стал полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, проведший на поле почти полтора матча. Его оценка составила - 8,84. На втором месте португалец Криштиану Роналду, повторивший рекорд по числу голов за сборную. Лидер команды Португалии набрал - 8,06. Замкнул тройку представитель сборной Нидерландов Френки де Йонг - 7,87.

Дзюба получил оценку 6,93 и занял 84-е место. А Кузяев стал 91-м - 6,90. Дзюба является автором одного из двух забитых мячей сборной России на турнире. По итогам группового раунда команда Станислава Черчесова набрала три очка и заняла последнее место в квартете В.