Дзюба и Кузяев вошли в топ-100 игроков группового раунда Евро-2020
Два российских футболиста вошли в сотню лучших игроков группового раунда чемпионата Европы по футболу.
Свои итоги подвел известный портал статистики WhoScored. Несмотря на невыход из группы, в лучшую сотню попали сразу два представителя команды Станислава Черчесова - нападающий Артем Дзюба и полузащитник Далер Кузяев.
По подсчетам портала, абсолютно лучшим стал полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, проведший на поле почти полтора матча. Его оценка составила - 8,84. На втором месте португалец Криштиану Роналду, повторивший рекорд по числу голов за сборную. Лидер команды Португалии набрал - 8,06. Замкнул тройку представитель сборной Нидерландов Френки де Йонг - 7,87.
Дзюба получил оценку 6,93 и занял 84-е место. А Кузяев стал 91-м - 6,90. Дзюба является автором одного из двух забитых мячей сборной России на турнире. По итогам группового раунда команда Станислава Черчесова набрала три очка и заняла последнее место в квартете В.
Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 00:19
Первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу пройдут в субботу, 26 июня. В этот день в Лондоне Италия встретится с Австрией, а в Амстердаме валлийцы померятся силами с датчанами. "РГ" публикует полное расписание оставшейся части турнира
Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 00:11
Матчи третьего тура группового этапа Евро-2020 в квартете под литерой "F" Франция - Португалия в Будапеште и Германия - Венгрия в Мюнхене завершились с одинаковым счетом 2:2. Это позволило португальцам и немцам выйти в плей-офф вслед за французами
Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду 23.06.2021
Португалец Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Францией в третьем туре группового этапа Евро-2020 и повторил рекорд по голам за сборную. Теперь у него и у иранского бомбардира Али Даеи по 109 мячей, забитых за национальные команды
Испанские футболисты разгромили словаков и вышли в плей-офф Евро-2020 23.06.2021
Сборная Испании по футболу в Севилье разгромила команду Словакии со счетом 5:0 и вышла в плей-офф чемпионата Европы из группы E со второго места, тогда как словаки завершили борьбу на турнире. В 1/8 финала плей-офф "красная фурия" встретится со сборной Хорватии