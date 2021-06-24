Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
24.06.2021 14:27
Рубрика: Спорт

Ловчев и Гамула дали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020

Легенда отечественного футбола Евгений Ловчев и известный футболист и тренер Игорь Гамула в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, сделали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020.
Текст: Максим Домчев

Ловчев и Гамула предсказали, что выйдет в четвертьфинал турнира.

Уэльс - Дания

Ловчев: Датчане выиграют. Мастерство повыше у них.

Гамула: Дания пройдет дальше.

Италия - Австрия

Ловчев: Естественно, победит Италия.

Гамула: Любого сейчас можно спросить, и фаворит у всех Италия в этом матче.

Фото: Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images
Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Нидерланды - Чехия

Ловчев: Здесь победит сборная Нидерландов, потому что у них есть Депай. В таких матчах нужен человек, способный в одиночку решить ее исход.

Гамула: Нидерланды меня начали радовать своей игрой, уверен, они постараются подарить праздник своим болельщикам, так что я за них в этом матче. Чехия сделала уже самое главное - вышла в плей-офф.

Бельгия - Португалия

Ловчев: Бельгия тут победит. Она пройдет португальцев, но чемпионами Европы они так и не станут.

Гамула: Я все же поставлю на Португалию, потому что Бельгия обидела Россию.

Хорватия - Испания

Ловчев: Думаю, что Хорватия может победить. У них есть хорошие игроки, в том числе Никола Влашич.

Гамула: Мое мнение - победят испанцы. У хорватов смена поколений проходит. У испанцев после победы 5:0 сейчас эйфория.

Франция- Швейцария

Ловчев: В четвертьфинал выйдет Франция.

Гамула: У французов высококвалифицированные футболисты. Они фавориты этой пары. Но швейцарцы могут попортить нервы любым соперникам.

Фото: EPA
Вместимость арены "Уэмбли" увеличили на решающие матчи Евро-2020

Англия - Германия

Ловчев: Германия. Они с каждым следующим матчем будут наращивать игру.

Гамула: Германия не слишком хорошо сыграла в последнем матче. Они разнесли португальцев, потом едва унесли ноги от венгров. Но у Германии опытный тренер. Англичане играют на результат. Матч в Лондоне станет хорошим, будет интересная битва, но я поставлю на немцев.

Украина - Швеция

Ловчев: Победит Украина. В команде есть много личностей, все игроки сильные индивидуально.

Гамула: Слежу за сборной Украины, часто там бываю. Шведы очень хорошо играют, особенно в быстрых атаках. Уверен в победе украинцев в этом матче.

Новости чемпионата
Дзюба и Кузяев вошли в топ-100 игроков группового раунда Евро-2020 10:29
Почему у нас такая слабая сборная. Отвечают Ловчев и Гамула 09:00
Шведские футболисты обыграли поляков и вышли в плей-офф Евро-2020 23.06.2021
Роналду обновил рекорд по голам на чемпионатах мира и Европы 23.06.2021
Вместимость арены "Уэмбли" увеличили на решающие матчи Евро-2020 23.06.2021
Гамула поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ 12:36

Гамула поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ 12:36

Известный футболист и тренер Игорь Гамула в проекте RG.RU "Игра головой" подвел итоги турнира для сборной России и рассказал, что мешает нашим игрокам развиваться. "Я против лимита на легионеров", - в частности, отметил он

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 00:19

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 00:19

Первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу пройдут в субботу, 26 июня. В этот день в Лондоне Италия встретится с Австрией, а в Амстердаме валлийцы померятся силами с датчанами. "РГ" публикует полное расписание оставшейся части турнира

Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 00:11

Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 00:11

Матчи третьего тура группового этапа Евро-2020 в квартете под литерой "F" Франция - Португалия в Будапеште и Германия - Венгрия в Мюнхене завершились с одинаковым счетом 2:2. Это позволило португальцам и немцам выйти в плей-офф вслед за французами

Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду 23.06.2021

Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду 23.06.2021

Португалец Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Францией в третьем туре группового этапа Евро-2020 и повторил рекорд по голам за сборную. Теперь у него и у иранского бомбардира Али Даеи по 109 мячей, забитых за национальные команды