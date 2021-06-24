Ловчев и Гамула дали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020
Ловчев и Гамула предсказали, что выйдет в четвертьфинал турнира.
Уэльс - Дания
Ловчев: Датчане выиграют. Мастерство повыше у них.
Гамула: Дания пройдет дальше.
Италия - Австрия
Ловчев: Естественно, победит Италия.
Гамула: Любого сейчас можно спросить, и фаворит у всех Италия в этом матче.
Нидерланды - Чехия
Ловчев: Здесь победит сборная Нидерландов, потому что у них есть Депай. В таких матчах нужен человек, способный в одиночку решить ее исход.
Гамула: Нидерланды меня начали радовать своей игрой, уверен, они постараются подарить праздник своим болельщикам, так что я за них в этом матче. Чехия сделала уже самое главное - вышла в плей-офф.
Бельгия - Португалия
Ловчев: Бельгия тут победит. Она пройдет португальцев, но чемпионами Европы они так и не станут.
Гамула: Я все же поставлю на Португалию, потому что Бельгия обидела Россию.
Хорватия - Испания
Ловчев: Думаю, что Хорватия может победить. У них есть хорошие игроки, в том числе Никола Влашич.
Гамула: Мое мнение - победят испанцы. У хорватов смена поколений проходит. У испанцев после победы 5:0 сейчас эйфория.
Франция- Швейцария
Ловчев: В четвертьфинал выйдет Франция.
Гамула: У французов высококвалифицированные футболисты. Они фавориты этой пары. Но швейцарцы могут попортить нервы любым соперникам.
Англия - Германия
Ловчев: Германия. Они с каждым следующим матчем будут наращивать игру.
Гамула: Германия не слишком хорошо сыграла в последнем матче. Они разнесли португальцев, потом едва унесли ноги от венгров. Но у Германии опытный тренер. Англичане играют на результат. Матч в Лондоне станет хорошим, будет интересная битва, но я поставлю на немцев.
Украина - Швеция
Ловчев: Победит Украина. В команде есть много личностей, все игроки сильные индивидуально.
Гамула: Слежу за сборной Украины, часто там бываю. Шведы очень хорошо играют, особенно в быстрых атаках. Уверен в победе украинцев в этом матче.
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