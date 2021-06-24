Ловчев и Гамула дали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020

Ловчев и Гамула предсказали, что выйдет в четвертьфинал турнира.

Уэльс - Дания

Ловчев: Датчане выиграют. Мастерство повыше у них.

Гамула: Дания пройдет дальше.

Италия - Австрия

Ловчев: Естественно, победит Италия.

Гамула: Любого сейчас можно спросить, и фаворит у всех Италия в этом матче.

Нидерланды - Чехия

Ловчев: Здесь победит сборная Нидерландов, потому что у них есть Депай. В таких матчах нужен человек, способный в одиночку решить ее исход.

Гамула: Нидерланды меня начали радовать своей игрой, уверен, они постараются подарить праздник своим болельщикам, так что я за них в этом матче. Чехия сделала уже самое главное - вышла в плей-офф.

Бельгия - Португалия

Ловчев: Бельгия тут победит. Она пройдет португальцев, но чемпионами Европы они так и не станут.

Гамула: Я все же поставлю на Португалию, потому что Бельгия обидела Россию.

Хорватия - Испания

Ловчев: Думаю, что Хорватия может победить. У них есть хорошие игроки, в том числе Никола Влашич.

Гамула: Мое мнение - победят испанцы. У хорватов смена поколений проходит. У испанцев после победы 5:0 сейчас эйфория.

Франция- Швейцария

Ловчев: В четвертьфинал выйдет Франция.

Гамула: У французов высококвалифицированные футболисты. Они фавориты этой пары. Но швейцарцы могут попортить нервы любым соперникам.

Англия - Германия

Ловчев: Германия. Они с каждым следующим матчем будут наращивать игру.

Гамула: Германия не слишком хорошо сыграла в последнем матче. Они разнесли португальцев, потом едва унесли ноги от венгров. Но у Германии опытный тренер. Англичане играют на результат. Матч в Лондоне станет хорошим, будет интересная битва, но я поставлю на немцев.

Украина - Швеция

Ловчев: Победит Украина. В команде есть много личностей, все игроки сильные индивидуально.

Гамула: Слежу за сборной Украины, часто там бываю. Шведы очень хорошо играют, особенно в быстрых атаках. Уверен в победе украинцев в этом матче.