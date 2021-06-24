Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
24.06.2021 19:42
Рубрика: Спорт

Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро-2020 по выигранным единоборствам

Текст: Максим Домчев
Фото: Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images Фото: Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images
Фото: Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images

Капитан сборной России Артем Дзюба выиграл больше всех единоборств на групповой стадии чемпионата Европы по футболу.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Дзюба и Кузяев вошли в топ-100 игроков группового раунда Евро-2020

Несмотря на досрочный вылет из турнира и всего два забитых мяча на групповой стадии, один из игроков сборной России был признан лучшим по выигранным верховым единоборствам. Естественно, что речь идет о капитане сборной Артеме Дзюбе.

Как сообщает аналитическое агентство Opta, на счету нападающего сборной России 25 выигранных единоборств. Это на пять больше, чем у ближайших конкурентов. Также на счету капитана сборной России лидерство по числу попаданий в положение "вне игры" - 7 раз. У форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку - 4.

Новости чемпионата
Дзюба и Кузяев вошли в топ-100 игроков группового раунда Евро-2020 10:29
Почему у нас такая слабая сборная. Отвечают Ловчев и Гамула 09:00
Шведские футболисты обыграли поляков и вышли в плей-офф Евро-2020 23.06.2021
Роналду обновил рекорд по голам на чемпионатах мира и Европы 23.06.2021
Ловчев и Гамула дали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020 14:27

Ловчев и Гамула дали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020 14:27

Легенда отечественного футбола Евгений Ловчев и известный футболист и тренер Игорь Гамула в проекте RG.RU "Игра головой" сделали прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020. Специалисты предсказали, кто выйдет в четвертьфинал турнира

Гамула поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ 12:36

Гамула поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ 12:36

Известный футболист и тренер Игорь Гамула в проекте RG.RU "Игра головой" подвел итоги турнира для сборной России и рассказал, что мешает нашим игрокам развиваться. "Я против лимита на легионеров", - в частности, отметил он

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 00:19

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 00:19

Первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу пройдут в субботу, 26 июня. В этот день в Лондоне Италия встретится с Австрией, а в Амстердаме валлийцы померятся силами с датчанами. "РГ" публикует полное расписание оставшейся части турнира

Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 00:11

Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 00:11

Матчи третьего тура группового этапа Евро-2020 в квартете под литерой "F" Франция - Португалия в Будапеште и Германия - Венгрия в Мюнхене завершились с одинаковым счетом 2:2. Это позволило португальцам и немцам выйти в плей-офф вслед за французами