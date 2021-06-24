Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро-2020 по выигранным единоборствам

Капитан сборной России Артем Дзюба выиграл больше всех единоборств на групповой стадии чемпионата Европы по футболу.

Несмотря на досрочный вылет из турнира и всего два забитых мяча на групповой стадии, один из игроков сборной России был признан лучшим по выигранным верховым единоборствам. Естественно, что речь идет о капитане сборной Артеме Дзюбе.

Как сообщает аналитическое агентство Opta, на счету нападающего сборной России 25 выигранных единоборств. Это на пять больше, чем у ближайших конкурентов. Также на счету капитана сборной России лидерство по числу попаданий в положение "вне игры" - 7 раз. У форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку - 4.