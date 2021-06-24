Как же все-таки иногда хорошо, что наши ожидания - это наши проблемы. Помните, как на недавнем чемпионате мира по хоккею мы ждали в матче Германия - Латвия удобной для обоих соперников ничьей, выбивающей с турнира Канаду? И с удивлением не дождались. И вот похожая история на Евро.

Франция задачу выхода в плей-офф решила заранее. Португалию устраивала ничья. Казалось бы, ну зачем футболистам надрываться, когда решающие баталии впереди. Да и в параллельном матче все казалось уже решенным: уж в Мюнхене-то, на своем стадионе немцы с венграми должны расправиться без проблем. В общем, интриги ноль.

Но, как уже сказано, наши ожидания - наши проблемы. По ходу этих двух матчей текущая турнирная таблица группы "F" менялась восемь раз. За бортом плей-офф успели побывать все три команды, кроме Франции. Четвертой, в конце концов, осталась Венгрия, но кто скажет, что она была недостойна выйти в 1/8 финала?

В Будапеште, где играли Франция и Португалия, если футболистам не хватало импульса, то они получили его от заполненных трибун "Ференц Пушкаш Арены". И выдали настоящий спектакль. Три пенальти, два дубля - от французского форварда Карима Бензема и португальца Криштиану Роналду. Бензема забил свои первые мячи за сборную спустя пять лет после скандального изгнания из нее - очень эмоциональный момент. А Криштиану просто продолжает переписывать историю. В Будапеште 36-летний гений играючи обошел лучшего бомбардира суммарно чемпионатов мира и Европы немца Мирослава Клозе, у которого 19 мячей на этих турнирах. У Роналду теперь - 21. Кроме того, Криштиану на пороге еще одного великого достижения: он сравнялся с мировым рекордсменом по количеству голов за национальную команду иранцем Али Даеи. У обоих по 109 мячей. Выйти в единоличные лидеры Роналду может уже на этом Евро.

В Мюнхене все было еще драматичней. Венгры, на которых никто не ставил, открыли счет уже на 11-й минуте. И этот гол сенсационно выводил их в плей-офф.

Звездные немцы отыгрались, когда уже прошло больше часа: на 66-й минуте отличился Кай Хаверц. Правда, уже через пару минут венгры опять вышли вперед благодаря удару Андраша Шефера.

До счастливого конца венгерской сказки не хватило совсем немного. На 84-й минуте Леон Горетцка снова сравнял счет, и этот гол стал последним в матче.

- Мы показали очень хороший боевой дух - ошибались, но боролись до последнего, - выдохнул после игры главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. - Это было не для слабонервных. Мы знали, что Венгрия будет биться так же, как и против Франции - будут бегать, сколько смогут. В конце концов, нужно отметить, что целью был выход из группы.

А сборную Венгрии жалеть даже как-то неудобно: эти мужики скорее заслуживают уважения. Хотя и мужики плачут: после матча с Германией венгры не сдерживали слез, когда пели гимн вместе с трибунами. Их отношениям с болельщиками нашим футболистам точно нужно поучиться. Просто почитайте речь капитана сборной Адама Салаи перед стыковой игрой Венгрии с Исландией, в которой решалась судьба путевки на Евро, и вы многое поймете.

Сборную Венгрии жалеть даже как-то неудобно. Это - мужики, которые достойны огромного уважения

"Мы хотели попасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш решающий матч. Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год. Это не должно давить на вас. Это возможность и радость, что у каждого есть работа, которой мы можем изменить этот год! Целый год! 14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать. Как мы это сделаем? Сегодня не будет никого, кто устал. Никого, кто проиграет единоборство. Никого, кто упадет на землю. Что бы ни случилось, что бы ни случилось - усталости нет! И те, кто останется на скамейке, тоже решают исход матча! Вперед, Венгрия".