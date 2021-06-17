Онлайн-трансляция матча Евро-2020 Украина - Северная Македония
В четверг днем сборная Украины сыграет с Северной Македонией во втором туре чемпионата Европы. Встреча группы "C" состоится в Бухаресте.
Команда Андрея Шевченко в своем первом матче уступила Нидерландам - 3:2. Эта игра стала одной из самых ярких на турнире. Голландцы забили два мяча, но украинцы волевыми усилиями сравняли счет. Окончательный счет установил Дензел Дюмфрис. До боевой ничьей с грозным противником подопечным Шевченко не хватило совсем немного. В сегодняшней встрече Украину устроит только победа.
Северная Македония, дебютант Евро, в первом туре проиграла Австрии - 1:3. Балканцы считаются первыми претендентами на вылет из турнира, но бой они точно дадут. Главная надежда Северной Македонии - нападающий Горан Пандев, который как раз оформил гол в игре просто австрийцев. Наверняка и сегодня он сделает все, чтобы отличиться.
Что касается статистики, то сегодняшние соперники играли между собой четыре раза. На ЧЕ-2016 дважды победу праздновали украинцы - 1:0 и 2:0. Посмотрим, продолжат ли они в том же духе.
Матч Украина - Северная Македония начнется в 16:00 по московскому времени.
Ловчев и Адамян обсудят победу сборной России над финнами 01:46
Гол Миранчука, дебют Сафонова, перестановки Черчесова. Ловчев и Адамян обсудят победу сборной России над финнами в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой"
Отмененный гол и две желтых: как Карасев отсудил свой первый матч на Евро 00:20
Матч сборных Италии и Швейцарии на чемпионате Европы по футболу стал первым, в котором работал российский арбитр Сергей Карасев. Это была не самая сложная игра в карьере рефери, но в таком матче для судьи важно не дать игрокам усомниться в своей компетенции
Черчесов похвалил Алексея Миранчука за гол в ворота Финляндии 16.06.2021
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен действиями своей команды в победной встрече с финнами. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции. "Миранчук забил великолепный мяч", - сказал Черчесов