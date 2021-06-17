В четверг днем сборная Украины сыграет с Северной Македонией во втором туре чемпионата Европы. Встреча группы "C" состоится в Бухаресте.

Команда Андрея Шевченко в своем первом матче уступила Нидерландам - 3:2. Эта игра стала одной из самых ярких на турнире. Голландцы забили два мяча, но украинцы волевыми усилиями сравняли счет. Окончательный счет установил Дензел Дюмфрис. До боевой ничьей с грозным противником подопечным Шевченко не хватило совсем немного. В сегодняшней встрече Украину устроит только победа.

Северная Македония, дебютант Евро, в первом туре проиграла Австрии - 1:3. Балканцы считаются первыми претендентами на вылет из турнира, но бой они точно дадут. Главная надежда Северной Македонии - нападающий Горан Пандев, который как раз оформил гол в игре просто австрийцев. Наверняка и сегодня он сделает все, чтобы отличиться.

Что касается статистики, то сегодняшние соперники играли между собой четыре раза. На ЧЕ-2016 дважды победу праздновали украинцы - 1:0 и 2:0. Посмотрим, продолжат ли они в том же духе.

Матч Украина - Северная Македония начнется в 16:00 по московскому времени.