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18.06.2021 21:10
Рубрика: Спорт

Хорватия ушла от поражения в матче против Чехии

Сборные Чехии и Хорватии сыграли вничью 1:1 в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы.
Текст: Максим Домчев

Команды по-разному начали этот турнир. Чехи переиграли Шотландию благодаря дублю Патрика Шика, а Хорватия не смогла устоять под напором Англии. Поэтому хорватам проигрывать в пятницу было уже нельзя.

Фото: Igor Russak/picture alliance via Getty Images
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В этой встрече в стартовых составах команд на поле вышел один представитель РПЛ - защитник "Зенита" Деян Ловрен. И именно он стал участником эпизода, приведшего к назначению пенальти в первом тайме. Хорват крайне неудачно сыграл против Шика в своей штрафной и после изучения видеоповтора арбитр указал на точку.

Шик с 11-метровой отметки не промахнулся, забив свой третий мяч на турнире.

Пропущенный мяч прижал хорватов к стене. Им было нужно во что бы то ни стало отыгрываться, однако комбинационная игра удавалась не слишком. И тут на выручку пришел Иван Перишич. В начале второго тайма он прорвался к штрафной с фланга, вошел в нее и пробил в дальний от вратаря угол.

После этого команды продолжили играть в свой футбол, без обилия острых моментов. На поле вышли армеец Никола Влашич у хорватов и спартаковец Алекс Крал у Чехии. Игроки даже несколько раз боролись друг против друга. Но ни тот, ни другой на итоговый результат повлиять не сумели - 1:1.

Чехия набрала 4 очка и в заключительной встрече сыграет с Англией. У Хорватии одно очко, эта команда завершит групповой турнир матчем против Шотландии.

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