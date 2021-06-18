Сборная Швеции одержала первую победу на Евро-2020, обыграв словаков

К этой встрече словаки подошли с тремя очками в активе, достаточно неожиданно одолев в стартовом поединке турнира поляков с Робертом Левандовски (2:1). По сути, в противостоянии со шведами команду Штефана Тарковича вполне устраивала и ничья. Четырех очков наверняка хватило бы, чтобы решить вопрос с выходом из группы.

В свою очередь шведы выстояли в Севилье против Испании, не позволив Альваро Морате и компании забить хотя бы один мяч (0:0). Результат достойный, но всем было понятно, что для продолжения борьбы за участие в плей-офф скандинавам хорошо бы обыграть словаков.

В 30-градусную жару в городе на Неве футболистам было тяжело показать скоростную и зрелищную игру. В первом тайме так и вовсе моментов было минимум. Зато после перерыва шведы активизировались, и, в конце концов, добились своего: на 77-й минуте Эмиль Форсберг реализовал пенальти, забив первый мяч своей команды на чемпионате Европы за последние девять лет.

Гол Форсберга так и остался единственным в этой встрече, в которой Швеция заслуженно одержала победу. В субботу Испания примет Польшу. От результата встречи в Севилье во многом зависит расклад сил перед заключительным туром группового этапа. Ну а пока в квартете "Е" с четырьмя набранными очками лидируют шведы, далее идут словаки (три очка), испанцы (одно очко) и поляки (ноль).