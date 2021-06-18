Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
18.06.2021 17:58
Рубрика: Спорт

Сборная Швеции одержала первую победу на Евро-2020, обыграв словаков

Шведские футболисты обыграли в Санкт-Петербурге Словакию со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Текст: Артур Нанян ( Санкт-Петербург)

К этой встрече словаки подошли с тремя очками в активе, достаточно неожиданно одолев в стартовом поединке турнира поляков с Робертом Левандовски (2:1). По сути, в противостоянии со шведами команду Штефана Тарковича вполне устраивала и ничья. Четырех очков наверняка хватило бы, чтобы решить вопрос с выходом из группы.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020

В свою очередь шведы выстояли в Севилье против Испании, не позволив Альваро Морате и компании забить хотя бы один мяч (0:0). Результат достойный, но всем было понятно, что для продолжения борьбы за участие в плей-офф скандинавам хорошо бы обыграть словаков.

В 30-градусную жару в городе на Неве футболистам было тяжело показать скоростную и зрелищную игру. В первом тайме так и вовсе моментов было минимум. Зато после перерыва шведы активизировались, и, в конце концов, добились своего: на 77-й минуте Эмиль Форсберг реализовал пенальти, забив первый мяч своей команды на чемпионате Европы за последние девять лет.

Гол Форсберга так и остался единственным в этой встрече, в которой Швеция заслуженно одержала победу. В субботу Испания примет Польшу. От результата встречи в Севилье во многом зависит расклад сил перед заключительным туром группового этапа. Ну а пока в квартете "Е" с четырьмя набранными очками лидируют шведы, далее идут словаки (три очка), испанцы (одно очко) и поляки (ноль).

Новости чемпионата
Охранник не узнал Роналду и попросил показать аккредитацию на Евро 10:24
Эриксену успешно проведена операция на сердце 08:13
Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020 00:11
Стали известны расклады, при которых сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020 17.06.2021
Эксперты раскрыли рацион футболистов на Евро-2020 и его стоимость 05:00

Эксперты раскрыли рацион футболистов на Евро-2020 и его стоимость 05:00

Эксперты расписали рацион игроков сборных в период проведения Евро-2020 при обычном режиме и накануне матчей. Также они подсчитали, сколько будет стоить меню в тренировочную неделю и на сборах перед игрой

Сборная Бельгии досрочно гарантировала себе выход из группы 17.06.2021

Сборная Бельгии досрочно гарантировала себе выход из группы 17.06.2021

Сборная Бельгии, обыграв датчан со счетом 2:1, досрочно гарантировала себе выход в следующую стадию чемпионата Европы из группы "В". Сборной России для стопроцентного попадания в плей-офф в заключительном матче против Дании надо побеждать

Миранчук: Уверен, что мои лучшие игры за сборную России впереди 17.06.2021

Миранчук: Уверен, что мои лучшие игры за сборную России впереди 17.06.2021

Сборная России по футболу одержала первую победу на чемпионате Европы-2020, обыграв команду Финляндии. Единственный мяч на 45-й минуте забил Алексей Миранчук, который, впрочем, сам себя героем не считает

Украина обыграла Северную Македонию, команды не реализовали два пенальти 17.06.2021

Украина обыграла Северную Македонию, команды не реализовали два пенальти 17.06.2021

Сборная Украины в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы обыграла Северную Македонию - 2:1. По ходу встречи обе команды получили право на пенальти, но в обоих случаях не сумели их реализовать