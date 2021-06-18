Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020
Во втором матче группы С встретились команды, одержавшие победы в первом туре - Нидерланды и Австрия. Победитель матча гарантированно получал место в плей-офф, ничья оставляла обеим командам хорошие шансы на продолжение борьбы.
Встреча проходила в Амстердаме, что заметно повышало шансы команды Нидерландов. В стартовом составе не нашлось место игроку "Спартака" Квинси Промесу, но он попал в заявку на игру.
Голландцы начали встречу активно, сборная Австрии старалась действовать на контратаках. Однако все их планы нарушил быстрый гол. На 10-й минуте встречи были нарушены правила на Мемфисе Депае, но арбитр встречи из Израиля Орель Гринфилд этого не заметил. В итоге на помощь пришел арбитр на VAR, и Гринфилд после просмотра момента указал на точку.
Сам Депай пенальти реализовал. В первом тайме он мог оформить и дубль, но после передачи партнера пробил выше ворот с близкого расстояния. Команда Нидерландов отличилась еще раз после перерыва. Это сделал подключившийся к атаке Дензел Дюмфрис. 2:0 - Нидерланды идут дальше.
Судьба второй путевки решится в матче между сборными Украины и Австрии в третьем туре. При определенном раскладе обе команды могут выйти в плей-офф.
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