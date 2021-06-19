Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии, который прошел в пятницу вечером и завершился нулевой ничьей. 25 арестов были произведены в центре Лондона, а пять - в окрестностях стадиона Уэмбли.
Скотланд-Ярд сообщил, что большинство были арестованы за нарушение общественного порядка, семь - за нападение на сотрудников полиции, двое - за хранение наркотиков. Задержанные фанаты, многие в килтах и драпированные флагами Шотландии, веселились и жгли фейерверки в популярном туристическом месте Лондона. Некоторые держали бутылки с алкоголем, а многие пели национальный гимн Шотландии и скандировали "Нет вечеринок, нет Шотландии", отмечает Guardian.
По сообщению полиции, офицеры вошли на Лестер-сквер около 0.45 часов и призвали тех, кто все еще был на месте, покинуть этот район. Площадь окончательно очистилась к 1.15 ночи.
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