Вооруженные столкновения между странами закончились несколько сотен лет назад, но неприязнь, существовавшая между англичанами и шотландцами, никуда не делась. Футбольное поле, как это часто бывает, стало местом, где стороны могли выяснять отношения более-менее мирным способом.

Прерывались только на войну

Первый официальный матч между этими командами состоялся в ноябре 1872 года в Шотландии на залитом дождем крикетном поле "Гамильтон Крескент" и завершился безголевой ничьей. На игре присутствовало 4000 тысячи зрителей, каждый из которых заплатил за вход по шиллингу. Забавно, но организаторы мероприятия не были уверены, что матч окажется востребованным публикой. Сейчас-то это британская классика.

Первый официальный матч между сборными Англии и Шотландии прошел 30 ноября 1872 года на поле для крикета

С 1872 года по 1989-й встречи между шотландцами и англичанами проходили на ежегодной основе, за исключением годов Первой и Второй мировых войн. Самым трагичным оказался матч на шотландском "Айброкс" в 1902 году: во второй половине встречи новенькие деревянные трибуны арены не выдержали под напором ливня и рухнули прямо вместе с болельщиками. В итоге погибло 25 человек и более 500 получили повреждения. А встреча была переиграна уже в Бирмингеме

Самых посещаемый матч противостояния состоялся в 1937 году. Это сейчас на "Уэмбли" допустят не более 22 500 человек, а тогда на "Хэмпден Парк" в Глазго за битвой следили 149 415 зрителей.

В 1961 году англичане одержали над принципиальным соперником самую крупную победу - 9:3. "Ни один уважающий себя шотландец не захочет говорить об этой игре", - сказал потом форвард шотландской сборной Денис Лоу.

Поклонники "тартановой армии" больше любят вспоминать встречу 1977 года, когда сборная Шотландии с Кенни Далглишем просто уничтожила соперника на "Уэмбли", несмотря на скромный итоговый счет 2:1.

Саутгейт помнит

В новейшей истории накал противостояния если и ослаб, то не сильно. На групповом этапе Евро-1996 англичане обыграли Шотландию - 2:0, причем второй гол забил не кто иной, как Пол Гаскойн, выступавший за "Рейнджерс" из Глазго. Кроме того, пенальти отразил Дэвид Симэн, вспоминавший потом "ни с чем несравнимый рев трибун за спиной" и "страстный поцелуй" защитника англичан Тони Адамса.

Следующая встреча "старых врагов" состоялась в стыках к Евро-2000. Первый матч в гостях англичане выиграли 2:0, а на "Уэмбли" уступили, с трудом удержав приемлемый для себя счет 0:1. А в последний раз команды пересекались в отборочной группе ЧМ-2018. Англия, выиграв дома 3:0 и сыграв вничью на выезде 2:2, на ЧМ вышла, шотландцы - нет.

"Я лично играл и на Евро-1996, и в стыковых матчах Евро-2000, поэтому прекрасно понимаю, что за игра нам предстоит, - сказал наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. - Надеюсь, мой опыт поможет команде".

Как однажды написала BBC, "матчи между Англией и Шотландии для миллионов по обе стороны границы - шанс утвердить свое окончательное превосходство над врагом". Впрочем, у сегодняшнего матча будет и серьезная турнирная подоплека. Англия в случае победы досрочно гарантирует себе выход в плей-офф из группы "D". Ну а шотландцам нельзя проигрывать, если они не хотят раньше времени потерять шансы пройти в следующую стадию.

Кто-то их проклял

Наверное, мало кто настолько же представляет принципиальность сегодняшнего матча, как экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, поигравший в свое время и в Англии, и в Шотландии. С ним мы и поговорили о предстоящей встрече.

- Это будет битва, - начал Андрей Антанасович. - Сколько веков Англия и Шотландия воевали друг с другом. Сейчас вроде бы все хорошо, но втихаря они по-прежнему недолюбливают друг друга. Шотландцы есть шотландцы. Они будут сражаться до последнего. Есть хороший фильм - "Храброе сердце" с Мэлом Гибсоном. Вот он отлично передает, что такое шотландцы. Если шотландцы победят, да даже сыграют вничью - это будет большой праздник для страны.

Вот, кстати, говорят, что этот матч имеет такое огромное значение только для Шотландии. Англичане к этому противостоянию, мол, относятся гораздо спокойнее.

Андрей Канчельскис: Послушайте, англичане - немного высокомерные ребята, поэтому могут говорить все что угодно. Но на самом деле они, конечно, лукавят. Для них это тоже важный матч.

Давайте немного о сборной Англии. Очень многие зачисляют их в когорту претендентов на титул. Но в первом матче команда Саутгейта, хоть и выиграла у хорватов, совершенно не впечатлила...

Андрей Канчельскис: Сборная Англии на бумаге - всегда фаворит. Но есть еще футбольное поле и мяч. А там у англичан получается не очень. Понятно, что им постоянно приходится иметь дело с повышенным вниманием к себе. На них постоянно давит осознание того, что они должны что-то выиграть. И вроде бы футболисты есть хорошие, но ничего не происходит. Что касается первой игры, сборная Англии взяла свое спокойно, тихо. Так же, как бельгийцы в матче с нами. Без особенных усилий. Это при том, что англичанам противостоял серебряный призер ЧМ-2018 Хорватия.

Нынешнее поколение считают самым талантливым в истории английского футбола. Как к такому утверждению относитесь?

Андрей Канчельскис: Забавно, когда так говорят. Вот недавно про нашу "молодежку" тоже писали, что это чуть ли не сильнейшее поколение. И что? Результат ее выступления на Евро все видели. Все упирается в результат. Будет результат - будет лучшее поколение. Еще один пример - мое поколение. Очень хорошее. Классные футболисты. Но результата не добились. Так и остались мы лучшим поколением на бумаге.

Эта сборная Англии все же не совсем похожа на прежние. Например, на матч с хорватами впервые за 20 лет в стартовом составе англичан не вышло ни одного игрока из "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Удивлены?

Андрей Канчельскис: Времена меняются. В одно время "Ливерпуль" доминировал, в другое - "Манчестер Юнайтед". Сейчас "Манчестер Сити". Но им не нужно зацикливаться на том, кто из какого клуба. Главная задача англичан - снять проклятие после того, как они выиграли ЧМ-1966 благодаря неправильно засчитанному голу. Кто-то их проклял прилично.