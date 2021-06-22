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22.06.2021 00:10
Рубрика: Спорт

Сборная Бельгии выиграла третий матч подряд на Евро-2020

Бельгийские футболисты набрали максимальные девять очков на групповом этапе чемпионата Европы-2020. В последнем матче в квартете "В" команда Роберто Мартинеса обыграла финнов со счетом 2:0.
Текст: Артур Нанян (Санкт-Петербург)

"Красные дьяволы" досрочно вышли в плей-офф, и потому к противостоянию с Финляндией бельгийцы готовились спокойно, безо всякой нервозности. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, Мартинес выставил на вчерашний поединок практически оптимальный состав. В него попали Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Аксель Витсель, Эден Азар.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images
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До перерыва финны держались, но во втором тайме Бельгия взяла свое: отличились Томас Вермален и Ромелу Лукаку. К слову, Лукаку забил третий мяч на Евро-2020 и сравнялся по этому показателю в списке лучших бомбардиров с Криштиану Роналду и Патриком Шиком.

Бельгийцы выиграли 2:0 и завершили групповой этап с девятью очками. Остальные три команды в квартете "В" набрали по три балла, но вторыми за счет дополнительных показателей стали датчане, третьими - финны, четвертыми - россияне.

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