Корифей отечественного спорта - он, безусловно, огорчен результатами Евро-2020. Считает низкое качество игры "унижением футбола". Но полагает, что еще не вечер.

- Это урок, который надо хорошенько вызубрить. Тогда он пойдет на пользу большому спорту. Преуспеть на международной арене российскому футболу поможет системный подход. Для воспитания чемпионов в регионах уже создается хороший фундамент. Только к чемпионату мира-2018 в стране построено более 90 спортивных баз. И процесс продолжается. По теории вероятности, это не сразу, но уже скоро "выстрелит". Талантливых, результативных игроков станет гораздо больше. И сейчас, как никогда, важно сосредоточиться на формировании грамотной школы, способной взращивать новое поколение чемпионов, - поделился с "РГ" Валерий Газзаев.

Какие задачи следует решать не откладывая?

Валерий Газзаев: В первую очередь кадровые. Каждая возрастная группа требует специальной методики. А у нас сейчас в детском спорте задействованы всего лишь три тысячи тренеров, и только половина из них лицензирована. В той же Германии их 70 тысяч, а лицензии имеют все. Другие страны-соперники в этом смысле тоже вполне благополучны. Поэтому и на поле иностранные футболисты демонстрируют не просто качественную игру, а немецкий, бразильский, южноамериканский, голландский стиль. Нас тоже должен отличать русский характер. Чтобы это произошло, важно не только заниматься тактической подготовкой, но и воспитывать будущих чемпионов в духе патриотизма. И я рад, что в штате спортшкол, в том числе и омских, уже появляются заместители директоров по воспитательной работе.

Наряду с хоккейной академией омичи планируют создать футбольную. Это оправданно?

Валерий Газзаев: Это замечательная идея. Я поздравляю всех омичей с победой "Авангарда" в чемпионате КХЛ. Но футбол - это более массовое явление. В клубах занимаются сотни тысяч мальчишек. А после нашей победы на чемпионате мира их число еще более возросло. Новый футбольный стадион, который намереваются построить в Омске, это возможность прорыва, стимул для талантливых игроков оставаться в городе. От этих детей зависит спортивная слава региона. Для того чтобы команда играла на серьезном уровне, нужны условия. Судя по всему, власти понимают, что на этом не стоит экономить. И это тот самый системный подход, который мне очень импонирует.

Но звездами станут далеко не все...

Валерий Газзаев: Безусловно. Но спорт - это, прежде всего, здоровый образ жизни. Годы тренировок, командные игры, победы и поражения даром не проходят. Они формируют характер, выдержку, дисциплину, лидерские качества, умение противостоять трудностям. Люди, способные решать сложные задачи, добиваться цели, востребованы в любой сфере, а не только в спорте. И они - генофонд здорового поколения. Задачи, которые стоят перед футболом и обществом, при желании вполне решаемы. Главное, все делать с умом.

Ваш характер формировался в сложные годы перестройки, теперь же молодежь растет в иных условиях .

Валерий Газзаев: Современная жизнь относительно благополучна. Страна становится сильной державой. Но и теперь расслабляться не стоит. Фальсификация истории, западные санкции, допинговые скандалы, политические бойкоты - этим уже никого не удивить. Конкуренция растет, в том числе и в большом спорте. Противники делают все возможное, лишь бы на стадионах не звучал гимн России. А мы должны сделать все возможное, чтобы он звучал.

Справка "РГ"

Валерий Георгиевич Газзаев - мастер спорта СССР международного класса, в составе советской сборной бронзовый призер летних Олимпийских игр-1980, заслуженный тренер России. В сезоне 2004/2005 московский ЦСКА под его началом завоевал Кубок УЕФА, а сам Газзаев был удостоен звания "Тренер года". По данным "Википедии", по числу выигранных медалей и кубков он является наиболее титулованным тренером в российской истории.

Тем временем

В ближайшее время Российский футбольный союз проведет внеочередное заседание исполкома для обсуждения игры сборной России и работы тренерского штаба на Евро-2020.

Об этом накануне журналистам информационных агентств сообщила пресс-служба РФС.

На заседание приглашен тренер национальной команды Станислав Черчесов. Он даст оценку выступлению футболистов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что сборная России на групповом этапе турнира уступила Бельгии со счетом 0:3, выиграла у Финляндии, но после проиграла в матче с Данией (1:4), заняла четвертое место в группе и покинула турнир.

Вместе с тем футболисты сборной провели собрание команды на базе в Новогорске.

Главный тренер команды Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире - всего команда провела вместе 33 дня.

Тренер напомнил, что следующий сбор национальной команды начнется в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Игроки были отпущены по домам, и в ближайшее время присоединятся к своим клубам.

Подготовил Михаил Щербань