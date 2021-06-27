Италия обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Еще до старта турнира многие эксперты называли именно Италию одним из главных фаворитов Евро. Свой статус команда Роберто Манчини подтвердила на групповой стадии, победив во всех трех матчах с общим счетом 7:0. Что касается австрийцев, то они финишировали вслед за Нидерландами в своей группе, опередив Украину с Северной Македонией. К слову, "орлы" впервые в истории пробились в плей-офф первенства Европы.

До перерыва матча на "Уэмбли" команды создали мало опасных моментов, зато во втором тайме ситуация изменилась. Австрийцы выглядели ничуть на хуже именитого соперника. А в середине тайма подопечные Франко Фоды и вовсе могли выйти вперед, но арбитр Энтони Тейлор отменил гол Марко Арнаутовича, воспользовавшись системой VAR.

Все решилось в дополнительное время, если точнее - в стартовые 15 минут овертайма, когда отличились вышедшие на замену Федерико Кьеза и Маттео Пессина. К чести австрийцев, они продолжили сражаться и даже забили благодаря усилиям Саши Калайджича. Однако на большее "орлов" не хватило - 2:1 в пользу Италии. Добавим, что "Скуадра адзурра" установила мировой рекорд по продолжительности сухой серии в матчах национальных команд (1144 минуты).