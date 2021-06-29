Западные СМИ и эксперты отреагировали на поражение сборной Франции на Евро

"Безумие! Сборная Швейцарии сенсационно вышла в четвертьфинал Евро-2020! Команда тренера Владимира Петковича побеждает в серии пенальти фаворитов из Франции! Этим Швейцария завершила 67-летний период засухи. 1954 год стал последним, когда национальная команда вышла в четвертьфинал крупного турнира", - пишет швейцарское издание Nau.

Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра в эфире ITV заявил следующее: "Каждый может проиграть по пенальти, но сегодня мы обязаны отдать должное швейцарской команде, потому что я твердо верю, что сегодня победила лучшая команда. Лучшая команда заслуживает выхода в следующий раунд, и сегодня это были швейцарцы". По словам Виейра, на поле была "плохая" сборная Франции. "Не было единства, не было никакого духа. Мы не играли как команда, поэтому мы не заслужили выхода в следующий раунд", - заключил Виейра.

Бывший полузащитник сборной Англии, сейчас телекомментатор телеканала ВВС Гари Линекер полагает, что Швейцария заслуживает похвалы за то, что продолжала атаковать с первой и до последней минуты. "Вот как нужно играть в футбол", - отметил Ликенер, говоря о бойцовских качествах швейцарской команды.

"По тому, как играла Швейцария, они были настоящей командой, и они уже отлично сыграли на этом турнире. Они не просто перебрасывали мяч через все поле, они играли за спину, и они были храбрыми, - заявил бывший игрок английской премьер-лиги Крис Сатон. - Они были единым целым, организованы, ловки и верили в победу. Они играли в рискованный футбол, и играли хорошо. Мы должны отдать должное их тренеру за это, за организацию, за веру в команду. Они могут нокаутировать Испанию".

"Я рад, что их (французов) наказали за высокомерие, - сказал один из лучших ирландских игроков в истории Рой Кин. - У вас может быть все лучшее качество игры, которое есть в мире, но, если вы не выйдете на поле с надлежащим отношением, трудно снова обрести его. А Швейцария была просто великолепна".

В эфире телеканала ITV бывший игрок сборной Англии Гарри Невилл отдельно остановился на игре Киллиана Мбаппе, которого многие обозреватели поспешили назвать "преемником" Лионеля Месси и Криштиану Роналду. "У него есть стремление стать лучшим игроком в мире, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, но у него были неровные матчи и тяжелые времена на этом турнире". "Швейцарцы шокировали всех нас. Я абсолютно ошеломлен тем, что я видел за последние 120 минут", - признался Невилл.

"Поцелуи, сердца любви и волны от швейцарских фанатов своим игрокам, расположившимся на поле Национального стадиона Бухареста. Празднование не предвещает конца, - передает из румынской столицы корреспондент ВВС. - Смотрю медленные повторы сейвов с пенальти и празднования, и они великолепны. Гранит Джака (лучший игрок матча) подбежал к боковой линии, закричал прямо в лицо тренеру Владимиру Петковичу, а затем схватил его за куртку и тряхнул, как тряпичную куклу. Петковичу это нравилось. Килиан Мбаппе шел по туннелю в одиночестве, это было печальное зрелище. Как и его команда, он рано уходит с поля и турнира".

"Странно жалеть победителя чемпионата мира и мультимиллионера, но, глядя, как Мбаппе уходит с поля, мне было очень жалко его. Какой ужасный турнир был у него. Надеюсь, этим летом вокруг него будут хорошие люди", - пишет на сайте корреспондент Guardian.

Самая влиятельная французская спортивная газета L'Equipe назвала поражение сборной Франции "чертовской пощечиной", а сборную Швейцарии "идеально смазанной машиной". "После катастрофического первого тайма "синие" сумели переломить ситуацию и даже лидировали с двумя голами в последнюю четверть часа. Но ошибки в обороне дорого обошлись подопечным Дидье Дешама, которые уходят через черный ход и видят, как швейцарцы присоединяются к Испании в следующем раунде", - написало французское футбольное издание Maxifoot.