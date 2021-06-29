Сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала впервые за 67 лет

Сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы впервые в истории. А на чемпионате мира она доходила до этой стадии 67 лет назад.

Поздно вечером в понедельник швейцарцы сотворили настоящее чудо. В финале матча с действующими чемпионами - французами команда отыгралась со счета 1:3, а затем в серии пенальти одержала победу после того, как решающую попытку не реализовал Килиан Мбаппе.

Для сборной Швейцарии выход в четвертьфинал Евро - историческое событие. Команда никогда не доходила до этой стадии континентального первенства.

А вот на чемпионате мира 67 лет назад швейцарцы также добрались до четвертьфинала. Тогда, в 1956 году, пройти дальше им не удалось после поражения от Австрии со счетом 5:7.