Сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала впервые за 67 лет
Сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы впервые в истории. А на чемпионате мира она доходила до этой стадии 67 лет назад.
Поздно вечером в понедельник швейцарцы сотворили настоящее чудо. В финале матча с действующими чемпионами - французами команда отыгралась со счета 1:3, а затем в серии пенальти одержала победу после того, как решающую попытку не реализовал Килиан Мбаппе.
Для сборной Швейцарии выход в четвертьфинал Евро - историческое событие. Команда никогда не доходила до этой стадии континентального первенства.
А вот на чемпионате мира 67 лет назад швейцарцы также добрались до четвертьфинала. Тогда, в 1956 году, пройти дальше им не удалось после поражения от Австрии со счетом 5:7.
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