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29.06.2021 08:15
Рубрика: Спорт

Сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала впервые за 67 лет

Текст: Максим Домчев

Сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы впервые в истории. А на чемпионате мира она доходила до этой стадии 67 лет назад.

Фото: Andy Rain - Pool/Getty Images
Англия - Германия. Онлайн-трансляция 1/8 финала Евро-2020

Поздно вечером в понедельник швейцарцы сотворили настоящее чудо. В финале матча с действующими чемпионами - французами команда отыгралась со счета 1:3, а затем в серии пенальти одержала победу после того, как решающую попытку не реализовал Килиан Мбаппе.

Для сборной Швейцарии выход в четвертьфинал Евро - историческое событие. Команда никогда не доходила до этой стадии континентального первенства.

А вот на чемпионате мира 67 лет назад швейцарцы также добрались до четвертьфинала. Тогда, в 1956 году, пройти дальше им не удалось после поражения от Австрии со счетом 5:7.

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