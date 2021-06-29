Англия - Германия. Онлайн-трансляция 1/8 финала Евро-2020

Сборная Англии встретится в заключительный день 1/8 финала текущего Евро с немцами.

Вывеска, что и говорить, более чем эффектная, особенно учитывая историю отношений между национальными командами этих стран.

Однако сборная Германии, ужасно выступившая на чемпионате мира в России, где даже не вышла из группы, не слишком впечатляет и на нынешнем турнире: в третьем туре команда Йоахима Лёва оказалась в шаге от очередной катастрофы и была вынуждена униженно защищать с огромным трудом и на последних минутах добытую ничью с венграми (2:2). Этому предшествовало невнятное поражение от французов (0:1) и довольно весёлая игра с португальцами (4:2) - единственная пока победа бундестим в чемпионате (правда, там соперник неслабо подсобил, забив за четыре минуты целых два автогола).

Англичане же выступили куда увереннее, пусть и без голевых феерий, победив с минимальным счётом хорватов и чехов и потеряв очки лишь с гордыми шотландцами (0:0). Чего, понятно, было вполне достаточно для первого места.

В свете вышесказанного Англия, конечно, выглядит очевидным фаворитом. К тому же пройдёт встреча - вот так удача! - на "Уэмбли".

Однако Германия - в любом состоянии - не та команда, которую может устроить подобная формулировка.

Начало матча - в 19:00 мск.