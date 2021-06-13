Англия обыграла Хорватию на "Уэмбли" на Евро-2020

В группе D на стадионе "Уэмбли" сборная Англии встречалась с хорватами. Матчи между этими командами, если не брать товарищеские, в последнее время всегда проходят результативно. Болельщикам также было интересно посмотреть на англичан, которых многие считают одними из претендентов на награды турнира.

Перед началом матча прошла акция в поддержку движения BLM. Игроки сборной Англии опустились на колено, хорваты их в этом не поддержали. А с трибун раздался свист от недовольных то ли действиями англичан, то ли нежеланием преклонять колено хорватов. Также свистом встретили и гимн Хорватии.

В стартовом составе хорватов не оказалось ни одного из представителей РПЛ. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остался в запасе, а защитник "Зенита" Деян Ловрен не попал в заявку.

Как и ожидалось, англичане больше атаковали, создавая угрозу воротам соперника. Но в первом тайме воплотить подавляющее преимущество в гол так и не удалось.

Во второй половине оборона хорватов не справилась со стремительным Рахимом Стерлингом, который открылся на передачу и пробил точно в ворота. Этот гол так и остался единственным в матче. Хорваты пытались отыграться, на поле появился и Влашич, но уйти от поражения было не суждено.