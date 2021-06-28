РФС перенес отчет Черчесова на 30 июня

Выступление с отчетом о работе главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова переносится в 29-го на 30-е июня.

Во вторник Станислав Черчесов должен был выступить на заседании технического комитета Российского футбольного союза, где он должен был отчитаться о работе по итогам выступления национальной команды на Евро-2020.

Сборная России по итогам группового раунда заняла четвертое место в группе, набрав в трех матчах три очка. Команда Черчесова крупно проиграла Бельгии, обыграла Финляндию и была разгромлена Данией. После этого выступление команды глава РФС Александр Дюков назвал неудовлетворительным, но со сменой главного тренера призвал не торопиться.

Как сообщил член технического комитета Михаил Гершкович, решение о переносе было вызвано пандемией коронавируса.

"Надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн", - сказал Гершкович ТАСС.