РФС перенес отчет Черчесова на 30 июня
Выступление с отчетом о работе главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова переносится в 29-го на 30-е июня.
Во вторник Станислав Черчесов должен был выступить на заседании технического комитета Российского футбольного союза, где он должен был отчитаться о работе по итогам выступления национальной команды на Евро-2020.
Сборная России по итогам группового раунда заняла четвертое место в группе, набрав в трех матчах три очка. Команда Черчесова крупно проиграла Бельгии, обыграла Финляндию и была разгромлена Данией. После этого выступление команды глава РФС Александр Дюков назвал неудовлетворительным, но со сменой главного тренера призвал не торопиться.
Как сообщил член технического комитета Михаил Гершкович, решение о переносе было вызвано пандемией коронавируса.
"Надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн", - сказал Гершкович ТАСС.
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