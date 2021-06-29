Джака признан лучшим игроком матча Франция - Швейцария на Евро-2020
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака был признан лучшим игроком встречи 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Швейцарии в серии послематчевых пенальти переиграла действующих чемпионов мира - французов.
Основное время матча, прошедшего на стадионе в Бухаресте, не выявило победителя - 3:3. Причем французы по ходу встречи уступали (0:1), а потом вели - 3:1. Однако в конце встречи команда Швейцарии сначала сократила разницу в счете, а затем и вовсе сумела уйти от поражения. В итоге Швейцария победила в серии пенальти.
Как сообщает УЕФА, лучшим игроком встречи стал полузащитник швейцарцев Гранит Джака. Именно его пас позволил команде уйти от поражения. Джака был активен все время, когда находился на поле.
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