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29.06.2021 01:50
Рубрика: Спорт

Джака признан лучшим игроком матча Франция - Швейцария на Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака был признан лучшим игроком встречи 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Швейцарии в серии послематчевых пенальти переиграла действующих чемпионов мира - французов.

Фото: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images
Франция - Швейцария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Основное время матча, прошедшего на стадионе в Бухаресте, не выявило победителя - 3:3. Причем французы по ходу встречи уступали (0:1), а потом вели - 3:1. Однако в конце встречи команда Швейцарии сначала сократила разницу в счете, а затем и вовсе сумела уйти от поражения. В итоге Швейцария победила в серии пенальти.

Как сообщает УЕФА, лучшим игроком встречи стал полузащитник швейцарцев Гранит Джака. Именно его пас позволил команде уйти от поражения. Джака был активен все время, когда находился на поле.

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