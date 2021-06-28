Главный фаворит нынешнего Евро вступает в дело. Французы начнут игры на выбывание матчем со Швейцарией. Не самый простой соперник - швейцарцы наверняка отдадут мяч и будут искать шансы на контратаке.

Как показал групповой этап, атакующий расчет французов строится на умениях Погба и мастерстве Мбаппе. Других светлых пятен нет. Пусть группа была тяжелейшая - Германия, Португалия и Венгрия, игру действующий чемпион мира показал не слишком убедительную. У Франции гораздо лучше получалось разрушать чужие атаки, чем создавать собственные. Немцы в лице Хуммельса привезли автогол, венгры открыли счет и сумели в итоге выгрызть ничью, а с Португалией на первый план вышла реализация 11-метровых.

На этом фоне сборная Швейцарии не выглядит таким уж мальчиком для битья. За исключением разгрома от Италии впечатление швейцарцы произвели неплохое на групповой стадии. Повозили Уэльс, уверенно выиграли у Турции. Швейцарцы приучили к тому, что способны попортить нервы кому угодно. Все-таки сборная неизменно выходит в плей-офф на последних чемпионатах мира и Европы, где обыгрывают ее либо по пенальти (1/8 Евро-2016 против Польши), либо 1:0 при очень равной игре (Аргентина на чм-2014 и Швеция на чм-2018).

Кстати, победитель этой пары сыграет в Петербурге против сильнейшего в паре Хорватия - Испания. Тем любопытнее в случае победы Франции будет поглядеть на четвертьфинал. И хорваты, и испанцы имеют старые счеты к французам. Особенно хорваты, наверняка не забывшие финал чемпионата мира в России

Матч Франция - Швейцария станет четвертой и последней игрой в рамках Евро на Национальном стадионе Бухареста. Начало в 22:00 мск. Следите за онлайн-трансляцией вместе с "РГ"!