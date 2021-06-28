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28.06.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Хорватия - Испания. Онлайн-трансляция 1/8 финала Евро-2020

Текст: Никита Лашкул

Чемпионат Европы снова свел между собой сборные Испании и Хорватии. 5 лет назад на групповой стадии были сильнее хорваты, теперь же у испанцев есть неплохой шанс взять реванш и выйти в четвертьфинал.

Фото: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images
Франция - Швейцария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Встреча молодости и опыта - пожалуй, так можно описать эту игру. Для хорватского поколения, игравшего в финале российского чемпионата мира, это один из последних турниров. Выглядят ветераны по-прежнему очень достойно. Начав с поражения от англичан, хорваты в дальнейшем сыграли 1:1 с Чехией, которая уже вышла в 1/4 финала, а потом разобрались с неуступчивой Шотландией. На Евро сборная Хорватии не входит в число основных претендентов на розыгрыш медалей, что, может, и к лучшему. Когда от тебя особо ничего не ждут, то и играть можно в свое удовольствие. За счет опыта и сыгранности хорваты могут далеко пройти.

В отличие от них, у испанцев смена поколений практически завершилась. Но стиль остался неизменным - подавляющее преимущество во владении мячом и классный прессинг. Подводила до поры до времени реализация - один Мората загубил моментов примерно столько же, сколько все остальные сборные на Евро вместе взятые. Шведам и Польше на двоих удалось забить всего один гол. Прорвало против Словакии. Пока что самую крупную победу на этом чемпионате одержали испанцы благодаря пяти безответным мячам в третьем матче в группе.

Преображение со словаками произошло в том числе и благодаря Серхио Бускетсу, последнему игроку из состава сборной Испании образца доминирования начала 10-х годов. Пропустив два матча на старте из-за коронавируса, Бускетс вышел против Словакии и сразу был признан лучшим игроком матча. Лучший опорник мира привел в порядок среднюю зону, а его видение поля позволило заметно добавить в остроте передач и скорости развития атак. Как же повезло испанцам, что Бускетс вернулся в строй как раз перед играми в плей-офф.

Хорватия сыграет с Испанией в Копенгагене, на арене "Паркен". Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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