Испания - Польша - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Испания и Польша, считавшиеся как минимум уверенными претендентами на выход из группы, в первом туре набрали на двоих одно очко. Сегодняшний матч в Севилье и вовсе может отправить домой сборную Польши.

Мало того, что поляки проиграли в первом туре Словакии, так команда еще и осталась без одного из основных полузащитников Гжегожа Крыховяка. Помарки десятого номера сборной Польши привели к двум желтым карточкам и удалению в середине второго тайма. Вроде бы нашедшая к тому времени свою игру Польша снова получила проблемы и вскоре пропустила гол, ставший для Словакии победным. Перед Евро поляки делали ставку на грандиозную атаку во главе с Левандовски, а в итоге расплачиваются за ошибки в защите.

И так не самой надежной польской обороне придется вдвойне туго. Испанцы в первом туре со шведами весь матч сидели на чужих воротах. Владение мячом - больше 80 процентов. Подвела кошмарная реализация. Несколько раз испанские футболисты били либо в упор, либо выходили один на один с вратарем. И каждый раз завершение хромало. Впрочем, защита тоже допустила пару стопроцентных моментов у своих ворот. Как показал характер встречи, не всегда Испания справляется с контратаками. Будь у шведов нападающий уровня Роберта Левандовски, голы непременно бы состоялись.

Если Польша потеряла полузащитника, то в состав сборной Испании вернулся Серхио Бускетс. Лучший опорник мира снова в строю после перенесенного коронавируса. В первой игре испанцам не всегда хватало мысли в опорной зоне. С Бускетсом эта проблема вполне способна решиться.

Полякам надо рисковать. Даже ничьей маловато перед последним туром. Но а поражение точно лишает Польшу шансов на попадание в плей-офф. Какую тактику выберет главный тренер, узнаем ближе к вечеру. А сам матч начнется в 22:00 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию. Увидимся.