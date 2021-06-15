В предыдущем розыгрыше первенства Европы сборная Польши дошла аж до четвертьфинала, в котором она уступила будущим победителям турнира португальцам в серии пенальти. Надо отметить, что даже спустя пять лет в составе "красно-белых" осталось много футболистов, выступавших на тех соревнованиях. Камиль Глик, Гжегож Крыховяк, Войцех Щесны, Роберт Левандовски - все они и сейчас продолжают оставаться лидерами своей национальной команды.

Безусловно, главной звездой поляков является Левандовски. Игрок года по версии ФИФА пропустил контрольный матч с Россией в начале июня, но к старту Евро восстановился от травмы. Понятное дело, что исполнителей такого уровня у словаков нет. У команды Штефана Тарковича другие козыри. Что интересно - в стартовом составе "соколов" на вчерашний матч вышли сразу два бывших зенитовца - Роберт Мак и Томаш Губочан.

Именно Мак стал соавтором первого гола, забитого на 18-й минуте: эффектно обыграв на фланге двух защитников, Роберт решился на удар. Не ожидая удара в ближний угол, Щесны не смог вовремя сложиться и отправил мяч в собственные ворота. Голкипер "Ювентуса" стал автором самого быстрого автогола в истории Евро.

В начале второй половины поляки усилиями Кароля Линетты сравняли счет. Однако уже на 62-й минуте номинальные хозяева остались в меньшинстве: это полузащитник "Локомотива" Крыховяк подвел свою команду, получив вторую желтую карточку. Словаки воспользовались численным большинством и на 69-й минуте благодаря голу Милана Шкриньяра вырвали важнейшую победу - 2:1.

С уверенной победы стартовали на Евро чехи. Команда Ярослава Шилгавы обыграла на выезде Шотландию со счетом 2:0.

Этот матч запомнился прежде всего фантастическим голом Патрика Шика в начале второй половины. Форвард "Байера" оформил дубль, забив эффектным ударом с центра поля. Если точнее - до ворот было около 45,44 метра, что ничуть не смутило Шика, точно пробившего за шиворот Дэвиду Маршаллу. Патрик установил рекорд чемпионатов Европы: еще никто не забивал с более дальнего расстояния.

- Что касается моего второго гола, то я увидел, что вратарь вышел из ворот. Если честно, я еще в первом тайме заметил, как он частенько стоит у линии штрафной. Против нас никому не будет просто. В нашей команде достаточно футболистов, умеющих бороться. Шотландия - сильный оппонент, но мы были готовы к их тактике, - сказал после матча Шик, которого УЕФА признал лучшим игроком встречи.

- Решающим был отрезок, когда мы выдержали натиск соперника в начале матча. Затем ребята успокоились и забили нужные мячи. Второй гол позволил нам спокойно завершить работу, - подчеркнул рулевой чехов Ярослав Шилгавы.

К слову, чехи одержали первую победу на крупных форумах с июня 2012 года. Что касается шотландцев, то "кельты" не принимали участия в чемпионатах мира и Европы аж с 1998 года. Так что для них выступление на нынешнем турнире - уже само по себе большое достижение. Другой вопрос, что подопечные Стива Кларка из трех встреч в группе две проводят дома. В такой ситуации, надо полагать, Шотландия наверняка задумывалась о выходе в плей-офф. И, несмотря на вчерашнее поражение, шансы еще есть.

- Мы были уверены в себе, но, к сожалению, не смогли набрать очки. Мне кажется, нас подвела реализация. Нельзя сказать, что Шотландия ничего не создавала в атаке. Просто если ты не забиваешь - тебя обязательно накажут, тем более на таком высоком уровне. Чехи использовали свои шансы, а мы нет. Вот и вся разница, - отметил лидер шотландцев Эндрю Робертсон.