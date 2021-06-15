Германия и Франция встретятся в первом топ-матче на чемпионате Европы

Плюс Бензема

Немцы и французы входят в число главных претендентов на победу в турнире, однако в их очной встрече букмекеры и специалисты однозначно отдают преимущество "трехцветным". И дело даже не в том, что Франция выиграла у немцев три матча из последних пяти при двух ничьих. Просто команда Дидье Дешама сейчас выглядит абсолютно неуязвимой.

С июля 2016 года действующие чемпионы мира провели 16 матчей против топ-соперников (Аргентина, Бельгия, Хорватия, Германия, Португалия и Уругвай) и проиграли лишь однажды при 12 победах и трех ничьих. В 17 из последних 19 матчей французы не уходили с поля без забитого мяча. И это без суперфорварда мадридского "Реала" Карима Бензема, которого Дешам вернул в состав после нескольких лет отсутствия. Трезубец Бензема с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе выглядит одной из самых устрашающих атак на Евро-2020. Мбаппе - фаворит на титулы лучшего бомбардира и самого ценного игрока турнира.

Немцы больше не машина?

Совсем другое впечатление производит "бундестим". Это давно уже не та немецкая машина, встреча с которой была приговором для соперника. Слишком уж регулярно стал сбоить механизм Йоахима Лева, и не похоже, что Йоги удалось его стабилизировать.

"Не так давно среди 50 журналистов из стран, попавших на Евро, проводился опрос на тему будущего победителя турнира. Германию не назвал никто, - сказал недавно экс-полузащитник "бундестим" Дитмар Хаманн в интервью Daily Mail. - Да, мы трехкратные чемпионы Европы, а чемпионат мира выиграли всего семь лет назад. Но сейчас нам не дают шансов. Можете занести в список скептиков и меня. Я никогда еще не испытывал таких сомнений насчет нашей сборной".

С 2016 года в 16 матчах с топами французы проиграли лишь однажды

Впрочем, сами немецкие футболисты себя аутсайдерами в матче с французами считать не желают. "Мы их, конечно, уважаем, но называть их явными фаворитами? Нет уж", - категоричен голкипер "манншафт" Мануэль Нойер.

"Я не еду на турнир со словами: "Посмотрим, сможем ли мы выйти из группы". Победа на Евро - наша основная цель", - это уже слова Йозуа Киммиха.

Нынешний турнир - особенный и для главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. По окончании Евро-2020 Лев уступит свой пост Хансу-Дитеру Флику. И очевидно, что Йоги хочет уйти с высоко поднятой головой. Сам он уверяет, что не чувствует никакого напряжения.

- Я чувствую в воздухе позитивные вибрации ожидания. "Наконец!" - подумал я, когда мы сели в автобус и поехали на стадион. Я спокоен, я расслаблен. В последние пару недель мы сделали все, что хотели. Теперь важно все это показать в матче против такого соперника, как Франция.

Динозавр Криштиану

Конкуренцию французам и немцам намерены составить португальцы, которые со времен триумфального Евро-2016 стали только сильнее. Не изменился лишь лидер команды. Это все еще Криштиану Роналду, который уже сегодня может стать первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Сегодня же Роналду может побить бомбардирский рекорд чемпионатов Европы, который пока делит с Платини (по девять мячей).

Конечно, Венгрия в этом квартете выглядит немного инородным телом. Но на стороне "мадьяров" 67-тысячный стадион "Ференц Пушкаш", единственный на Евро-2020, который будет заполняться без ограничений.

Где будем смотреть

15 июня, вторник, "Матч ТВ"

19.00. Венгрия - Португалия. Прямая трансляция

"Первый"

22.00. Франция - Германия. Прямая трансляция

Между тем

Российский рефери Сергей Карасев получил назначение на матч второго тура Италия - Швейцария 16 июня. Ассистентами Карасева будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. А вот систему видеопомощи (ВАР) доверили немцам: Марко Фритцу и Кристиану Гиттельманну, а также поляку Павелу Гилю. Наконец, четвертым судьей на матче будет работать англичанин Майкл Оливер.

Отметим, что сам Карасев был заявлен в качестве резервного рефери на игру Австрия - Северная Македония.

В карьере Сергея нынешний Евро уже второй. На чемпионате Европы в 2016 году россиянин отработал две встречи: Румыния - Швейцария и Исландия - Венгрия.