Англичане впервые выиграли свой дебютный матч на чемпионате Европы

Хей, Джуд

На общем фоне особняком стоит встреча сборных Англии и Хорватии (1:0) из группы "D". В сокровищницу лучших игр Евро она вряд ли попадет: на жаре футболисты показали далеко не все, на что способны. Но суть в том, что дело проходило на легендарном стадионе "Уэмбли", который помимо ряда групповых матчей примет полуфиналы и финал Евро. К сожалению, из-за ковидных ограничений 90-тысячная арена заполнилась лишь на 25 процентов. Обилием голов зрителей футболисты не побаловали, зато болельщики стали свидетелями сразу нескольких исторических событий. Так, впервые с 1992 года в стартовом составе "трех львов" - одно из самоназваний английской сборной - не вышло ни одного игрока из "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Представитель "МЮ", форвард Маркус Рэшфорд, вышел на поле лишь на 71-й минуте игры. Зато в "старте" оказались сразу четыре игрока из "Манчестер Сити", что логично: "горожане" - чемпионы Англии и финалисты Лиги чемпионов.

Возможно, сборной Англии требовалось нарушить одну традицию, чтобы расправиться и с другой, куда более неприятной. Как говорится, клин клином. В это трудно поверить, но англичане впервые в своей истории выиграли стартовый матч на континентальном турнире. Победный дебют родоначальникам футбола удался аж с десятой попытки. До сих пор у сборной Англии было пять ничьих и четыре поражения. А автором победного мяча стал как раз полузащитник "МанСити" Рахим Стерлинг.

Наконец, свое имя в историю вписал еще один англичанин, Джуд Беллингем. Он вышел на поле на 82-й минуте матча, но этого оказалось достаточно, чтобы Джуд стал самым молодым футболистом, сыгравшим на чемпионате Европы. На тот момент ему исполнилось 17 лет 349 дней. Прежний рекорд принадлежал голландцу Йетро Виллемсу (18 лет 171 день).

Македонский дед

- 37-летний македонец Горан Пандев, забивший в ворота Австрии, - рекордсменом не стал. В списке самых "старых" голеадоров он на втором месте вслед за австрийцем Ивицей Вастичем, отличившимся на Евро-2008 в возрасте 38 лет 257 дней. Но Пандев запомнится кое-чем даже поважнее: его гол - первый для сборной Северной Македонии на крупных турнирах. Символично, что именно дедушка Горан стал автором исторического мяча. Ведь он и сам уже - символ македонского футбола. Начал карьеру в сборной ровно 20 лет назад, завершал карьеру в национальной команде, вернулся, чтобы практически единолично затащить Македонию на Евро.

Англичанин Джуд Беллингем стал самым молодым игроком в истории Евро. На момент игры с Хорватией ему исполнилось 17 лет 349 дней

По словам Пандева, задача перед сборной сформулирована предельно просто - выход из группы. Но в первой игре македонцам гол их лидера не помог: Австрия, почти все игроки которой выступают в немецкой бундеслиге, ожидаемо выиграла со счетом 3:1.

Автогол для затравки

Чемпионаты Европы проходят с 1960 года, но какие-то вещи на нем происходят впервые. Например, никогда ранее первый гол на турнире не был автоголом. Это случилось в матче открытия Евро-2020, в котором Италия разгромила Турцию - 3:0. А в историю таким нелепым образом вошел защитник турок Мерих Демирал.

Кроме того, победа "адзурри" стала самой крупной для матча открытия. Да и для самих итальянцев, которые еще ни разу не забивали три мяча за игру за все время выступлений на Евро.

Между тем

Российский рефери Сергей Карасев получил назначение на матч второго тура Италия - Швейцария 16 июня. Ассистентами Карасева будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. А вот систему видеопомощи (ВАР) доверили немцам: Марко Фрицу и Кристиану Гиттельманну, а также поляку Павелу Гилю. Наконец, четвертым судьей на матче будет работать англичанин Майкл Оливер.

Отметим, что сам Карасев был заявлен в качестве резервного рефери на игру Австрия - Северная Македония.

В карьере Сергея нынешний Евро уже второй. На чемпионате Европы в 2016 году россиянин отработал две встречи: Румыния - Швейцария и Исландия - Венгрия.