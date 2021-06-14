Сборная России уступила на своем поле Бельгии - 0:3

Да, надеялись на свое поле. На "вдруг придет удача", как явилась она в 2018-м на Кубке мира. Чудеса случаются, но не на этот раз. Россияне старались, сопротивлялись, пытались, но класс остается классом. У наших этот самый класс, что было ясно и до игры, отличается от бельгийского в гораздо худшую, низшую сторону. И нечего винить здесь тренера Черчесова. Он ведь отвечает за сборную, а не за весь футбол. Не было материала, из которого реально лепить команду, способную не только бороться, что было в Петербурге продемонстрировано, но и побеждать, чем и не пахло.

Не сложилось с самого начала. Ошибся Семенов. Обидно, хотя тоже закономерно. С соперниками уровня Лукаку лучший игрок "Ахмата" почти не встречался. Зато он пытался помочь арбитру, успев поднятием руки просигнализировать о вероятном офсайде. Ведь в РПЛ так и принято. А здесь судья обошелся без его помощи. Прямо перед собой на бельгийца Менье отбил мяч Шунин, но именно такие ошибки типичны для него и почти всех голкиперов Премьер-лиги. Очень старался Дзюба, однако роль изящно называемого в спорте "столба" обычно дается нашему лучшему снайперу в матчах с противником рангом пониже. Тенью, но не отца Гамлета, а своею собственной образца чемпионата мира-2018 промелькнул допущенный лишь на несколько минут к большой игре Черышев. Вот здесь, возможно, главный тренер ошибся. И в своей испанской "Валенсии" травмированный игрок появлялся на поле лишь изредка. Другой легионер из стана грозных монегасков, Головин делал все, что должен, но им продемонстрированное вряд ли могло хоть как-то переломить ход неудачного матча.

Были и светлые пятна и пятнышки. Запомнился удар по воротам российского бразильца защитника Фернандеса. Лучшим, тут не поспоришь, оказался Джикия. Если бы не его усилия, заслуживающие пафосного "героические", счет был бы и покрупнее. А так 0:2 был для хозяев не катастрофичен. Только не вполне реальные по игре 0:4 или 0:5, что резко снизило бы шансы в борьбе за прямой выход из группы или за третье в ней место.

Во вторник на том же питерском стадионе встречаемся со сборной Финляндии

Вообще создалось впечатление, может, и обманчивое, что бельгийцы нас трогательно щадили. Результат 2:0 на чужом поле первого матча их устраивал. Они не торопились, без особых помех держали мяч, спокойно и в свое удовольствие раскатывая его по питерскому газону. И только мощный Лукаку рвался к воротам. Его голевой привет, сделанный прямо в телекамеру, товарищу по итальянскому "Интеру" бедняге Эриксену прозвучал признанием в дружбе: "Я люблю тебя, Эрик". Любовь любовью, однако третий мяч, сделав дубль, Лукаку нам забил - 0:3.

Вот и все и в то же время - ничего. Потому что завтра на том же питерском месте встречаемся со сборной Финляндии. Пусть и одолели ближайшие соседи потрясенных случившихся с Эриксеном датчан - 1:0, но совладать с этим соперником нам по силам. Физические крепкие финны не превосходят россиян по качеству игры. Выиграем, а уж там 21 июня маячат в Копенгагене датчане. Тоже не сборная Бельгии или Италии. Правда, проигрывать два матча на своем поле команде Дании будет стыдно. Как и нашим...