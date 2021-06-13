Станислав Черчесов: Первый пропущенный гол повлиял на моральное состояние

Станислав Черчесов: По результату говорить нечего, на табло все написано. Игру начали так, как планировали, достаточно компактно. Другое дело, что пропущенный матч из ничего повлиял, во-первых, на содержание игры, во-вторых, на морально состояние, что мне больше всего не понравилось. Пропустили и пропустили - игра идет дальше, и надо было переламывать. Во втором тайме кое-какие замены сделали, систему поменяли. Стали компактно играть, но не сумели создать реальных моментов. В первом тайме было несколько моментов со "стандартов", которые могли завершиться голом. А так, по большому счету, бельгийцы перекрыли нам все зоны и не дали сыграть.

Не чувствуете ли давление в связи с тем, что в другом матче вашей группы сборная Финляндии обыграла Данию?

Станислав Черчесов: Никакого давления нет. Мы в турнире. Есть первый матч, который мы, к нашему сожалению, не сыграли так, как планировали. Повторюсь, хотели лучше как по результату, так и по содержанию. Но не удалось нам. Поэтому ждем финнов, 16 июня будет матч, который много для нас решает. Сделаем максимум для того, чтобы обыграть финнов.

Объясните обратную замену Дениса Черышева…

Станислав Черчесов: С одной стороны, не попал в игру. С другой стороны, нам надо было менять систему. В этой системе мы его поставили под Дзюбой, что было ему непривычно. Дали время освоиться. Когда увидели, что не получается, то выпустили Миранчука. Вчера мы говорили с ним, он знал, что будет задействован в игре. Он хорошо вышел и нам принес пользу. Другое дело, что был штрафной и еще один момент. Было бы неплохо, если бы он забил.

Почему вы сегодня играли не по той системе, которую вы наигрывали в последних контрольных матчах?

Станислав Черчесов: В какой-то степени вы правы, но есть ответ, который я вам пока давать не хочу. Турнир продолжается, мы делаем свою работу. Мы выбрали эту систему. Она с одной стороны работала. Мы пропустили гол из ничего, поэтому начало ломаться. Бельгийцы повели в счете, и у них было сложно отобрать мяч.

Почему упал моральный дух команды после первого пропущенного мяча? И правильно мы понимаем, что вы потому и задержались в раздевалке сейчас, что поднимали его?

Станислав Черчесов: Мы это уже в перерыве сделали. Когда гол возникает из ничего, все равно какое-то маленькое расстройство было, но будем исправлять ситуацию. Сами в нее попали, сами будем из нее выходить.