Леонид Федун: Возможно, Россия проиграла будущему чемпиону Европы

Член исполкома Российского футбольного союза и владелец "Спартака" Леонид Федун сделал заявление после поражения сборной России от Бельгии (0:3) в первом матче Евро-2020.

"Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но все решили индивидуальные ошибки Шунина и Семенова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно", - приводит слова Федуна пресс-служба клуба.

"Реформы лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на Исполкоме пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность. Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола", - добавил Федун.

Следующий матч сборная России проведет на Евро 16 июня против Финляндии, которая в первом матче победила Данию 1:0.