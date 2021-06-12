Бельгия разгромила сборную России в стартовом матче Евро-2020

Будем честны, еще за день до матча в Питере не хватало той самой атмосферы, которой мы так жадно вкусили во время домашнего чемпионата мира в 2018 году. И в этом нет вины ни города, ни организаторов. Просто таковы реалии пандемии, с которой приходится считаться. Ощутимо не хватало иностранных гостей, важной части любого футбольного праздника, да и вообще некоего драйва, хотя внешние атрибуты все на месте: бесконечные баннеры, волонтеры, фан-зоны с гигантскими экранами. Но за пару часов до стартового свистка все встало на свои места. У подножия стадиона "Санкт-Петербург" вдруг показались долгожданные бельгийцы в традиционно изобретательных костюмах. Но самое главное, по части креатива российские болельщики, если иностранным гостям и уступали, то совсем немного.

Праздник, неумолимо утверждавшийся в окрестностях арены, оказался на волоске, когда пришли жуткие известия из Копенгагена об потерявшем сознание Кристиане Эриксене. Большинство болельщиков, конечно, даже не догадывались о происходящем. А вот до игроков нашей сборной новости дошли, когда они после предматчевой установки заходили в автобус. Можно лишь предполагать, что творилось у них на душе. К счастью, все обошлось: такое начало долгожданного турнира можно было представить только в кошмарном сне. А ведь этот Евро, перенесенный на год из-за коронавируса, действительно очень ждали. Думаю, каждый почувствовал на своей спине мурашки, когда игроки показались на поле, а Боно из динамиков запел официальную песню турнира. А такое неистовое исполнение российского гимна трибунами я, кажется, слышал впервые.

К слову, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции отмечал, что фактор чужих болельщиков, входит в число трудностей, которые его подопечным нужно будет преодолеть. О том же сказал и экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинова, которого я встретил рядом с ареной. "Рассчитываю, минимум, на ничью", - сказал игрок, напомнив и о потерях наших гостей.

И действительно, Аксель Витцель и Кевин Де Брюйне даже не приехали на берега Невы, а еще один звездный игрок, Эден Азар, остался в запасе. Зато Станислав Черчесов выставил всех сильнейших.

Много говорилось о том, что с бельгийцами, первым номером рейтинга ФИФА и одним из главных фаворитов Евро-2020 нельзя играть на встречных курсах. Тем не менее, наши сразу же прибрали инициативу и организовали несколько неплохих подходов. Вот только счет открыли все равно "красные дьяволы". Нелепейшая ошибка Андрея Семенова привела к тому, что Ромелу Лукаку на 10-й минуте оказался с глазу на глаз с нашим голкипером Антоном Шуниным и с легкостью его переиграл - 1:0.

Обескураживающее начало, но наши не сломались и провели пару атак. Особенно опасным был удар головой по центру от Юрия Жиркова, бог весть каким образом оказавшегося в районе 11-метровой точки. Но соперник показал, что при необходимости может эффективно сыграть и вторым номером. В одной из контратак Дендонкер чудом не забил с убойной позиции, а чуть позже после удара в упор Торгана Азара выручил Шунин.

В середине первого тайма игра вынужденно встала на паузу: в центре поля столкнулись Кастань и Далер Кузяев. Оба продолжить матч не смогли. Вместо Кузяева на поле вышел Денис Черышев, а у бельгийцев появился Тома Менье. Он-то и стал автором второго мяча. Шунин неуверенно отбил мяч прямо перед собой после навеса, и Менье спокойно бил в пустые ворота - 2:0.

А россиян, между тем, произошла еще одна вынужденная замена: вместо захромавшего Жиркова вышел Вячеслав Караваев. К этому моменту, Бельгия полностью держала игру под контролем. Опасно бил Тилеманс, супердриблинг демонстрировал Караско. Наши ответили лишь прострелом Марио Фернандеса на Черышева. Перерыв для хозяев пришелся очень кстати.

Старт второго тайма ознаменовался еще одной заменой в составе нашей команды. Вместо Дмитрия Баринова на поле появился Игорь Дивеев. Наши снова начали довольно бодро, но бельгийцы довольно быстро нивелировали этот запал. Чтобы оживить игру россиян, Черчесов выпустил Максима Мухина вместо Романа Зобнина, плюс обратно заменил Черышева. А на поле появился Алексей Миранчук. У гостей, между тем, все-таки вышел Эден Азар.

Футбол к тому моменту постепенно стал скучнеть: верный признак этого запуск волны, которым начали развлекать себя болельщики в отсутствии значимых событий на поле. Запустив волну, зрители перешли к зажиганию фонариков. Но, увы, сборная России хоть и честно билась, однако сил переломить ход встречи в себе так и не нашла. Слишком сильны для нашей команды сейчас бельгийцы. На 89-й минуте точку в матче поставил Лукаку, оформивший дубль - 3:0.

Праздник футбола для сборной России начался невесело, то впереди еще два матча. Следующий - 16 июня против Финляндии.