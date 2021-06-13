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13.06.2021 00:10
Рубрика: Спорт

Кристиана Эриксена признали лучшим игроком матча Дания - Финляндия

Текст: Артур Нанян

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим футболистом матча чемпионата Европы-2020 против Финляндии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Фото: Dmitry Lovetsky - Pool/Getty Images
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В конце первого тайма Эриксен потерял сознание, его увезли в больницу. Чуть позже стало известно, что его состояние стабилизировалось.

Игра в Копенгагене была возобновлена с 41-й минуты. Потеряв своего лидера, скандинавы потерпели сенсационное поражение - 0:1. К слову, финны победили в первом же поединке в своей истории на чемпионате Европы.

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