Датский футболист Эриксен потерял сознание во время матча Евро с финнами

Лидеру сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену стало плохо во время игры первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии.

В концовке первого тайма Эриксен потерял сознание. Датские врачи почти сразу же выбежали на поле и сделали футболисту непрямой массаж сердца.

Сборные Дании и Финляндия выступают в квартете В, в котором также играют команды России и Бельгии.