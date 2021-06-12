Датский футболист Эриксен потерял сознание во время матча Евро с финнами
Лидеру сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену стало плохо во время игры первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии.
В концовке первого тайма Эриксен потерял сознание. Датские врачи почти сразу же выбежали на поле и сделали футболисту непрямой массаж сердца.
Сборные Дании и Финляндия выступают в квартете В, в котором также играют команды России и Бельгии.
Бельгия - Россия. Перед игрой 15:48
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Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме