Сборные Уэльса и Швейцарии по футболу сыграли вничью на Евро-2020
В первом тайме команды особо моментов не создавали, и потому счет 0:0 логично вытекал из хода поединка. Впрочем, в самом начале второй половины сборная Швейцарии все же забила: с передачи Джердана Шачири отличился Брил Эмболо.
Пропустив, валлийцы чуть активизировались и стали чаще угрожать чужим воротам. Забегал лидер "драконов" Гарет Бэйл, проводящий свой второй Евро в карьере. Однако долгожданный гол у номинальных хозяев забил Киффер Мур: после подачи со штрафного Джозеффа Моррелла форвард валлийцев выпрыгнул выше всех в штрафной и головой отправил мяч в сетку - 1:1.
В концовке сборная Швейцарии могла вырвать победу, но не повезло: на 84-й минуте Марио Гавранович первым же касанием после выходе на замену забил гол после передачи Эмболо. Впрочем, главный рефери встречи Клеман Тюрпен, использовав VAR, отменил взятие ворот. Как итог - ничья.
Днем ранее в этой же группе под литерой А сборная Италии разгромила команду Турцию со счетом 3:0, сходу подтвердив статус лидера в своем квартете. Во втором туре итальянцы примут 16 июня швейцарцев, а турецкие футболисты в этот день сыграют с валлийцами.
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